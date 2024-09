Na Wspólnej. Koniec Basi?! Przez Judytę straci wszystko

Dramatyczne wydarzenia u Smolnych w nowych odcinkach "Na Wspólnej"!

W najbliższych odcinkach "Na Wspólnej" los nie będzie oszczędzał Smolnych! Dopiero co z powrotem wprowadzi się do nich Kuba, gdy w końcu dowie się o zdradzie Majki z Dexem (Jan Jakubik) i znienawidzi swoją niewierną dziewczynę do tego stopnia, że już nie będzie chciał mieć z nią więcej do czynienia. A już spadnie na nich kolejna tragedia z drugim synem Basi w roli głównej. Wszystko przez to, że po bajecznym ślubie Ady i Daniela, o którym zarówno Smolni, jak i Baliszewski (Piotr Jankowski) dowiedzą się dopiero po fakcie, świeżo upieczona żona Brzozowskiego wyląduje w szpitalu, gdzie lekarze stoczą dramatyczną walkę o jej życie. A im ponownie przyjdzie zmierzyć się ze wściekłym Adrianem. Ale to wcale nie będzie koniec, gdyż w grę wejdzie jeszcze Bradecka!

Basia wpadnie w poważne tarapaty przez Judytę w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

W 3887 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof zacznie pisać ostatni rozdział biografii Judyty, dzięki czemu książka będzie już na ukończeniu. I dobrze, gdyż jej wielka premiera będzie zbliżać się już wielkimi krokami. Tyle tylko, że w świetle ostatnich problemów Basia nie będzie w stanie sama jej poprowadzić, dlatego zatrudni do pomocy nową asystentkę, Jowitę (Ida Trzcińska). Brzozowska postawi na młodą dziewczynę z wielkimi ambicjami, która także będzie aspirować do roli redaktorki. Tyle tylko, że w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" pochłonięta przygotowaniami do wydania książki i kampanii promocyjnej żona Smolnego nie zorientuje się, że Jowita mu zupełnie inne podejście do pracy w wydawnictwie i wypełniania swoich obowiązków służbowych. I to niedopatrzenie będzie ją naprawdę słono kosztować!

Nowa asystentka wykończy Brzozowską w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

Wszystko przez to, że w następnych odcinkach "Na Wspólnej" Basia będzie musiała stoczyć poważną walkę o to, na co pracowała przez całe życie, gdyż na szali zawiśnie nie tylko jej stanowisko, ale także dobra opinia czy pieniądze. Czy Brzozowskiej uda się wygrać tą walkę. A może żona Smolnego polegnie i to będzie już jej koniec w wydawnictwie? A co gorsza, na własne życzenie, gdyż najpierw sama namówi męża do napisania biografii Bradeckiej, która pociągnie za sobą takie konsekwencje. Ale czy faktycznie tak będzie? Przekonamy się już w nowych odcinkach "Na Wspólnej"!