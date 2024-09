Na Wspólnej, odcinek 3877: Kuba dowie się o zdradzie Majki! Upije się i rzuci się na Dexa z pięściami - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3877 - środa, 4.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3877 odcinku "Na Wspólnej" Kuba wreszcie dowie się o długo skrywanej zdradzie Majki i Dexa! Ale stanie się to zupełnym przypadkiem, gdyż oczywiście ani jego dziewczyna, ani jego przyjaciel się do tego nie przyzna. Choć dziewczyna będzie miała ku temu okazję w świetle ich ostatnich problemów w związku, gdzie zabraknie jej namiętności, która połączyła ją właśnie z bratem Karola. Oczywiście, Majka będzie robiła wszystko, aby uratować ich relację, dlatego w 3877 odcinku "Na Wspólnej" przyjmie zaproszenie Kuby na randkę. Brzozowski zakupi dla swojej ukochanej kwiaty, po czym zjawi się w mieszkaniu, gdzie stanie się świadkiem intrygującej rozmowy braci Wolskich!

Tak Kuba odkryje zdradę Majki i Dexa w 3877 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3877 odcinku "Na Wspólnej" Dex będzie w szczęśliwym związku z Matyldą (Katarzyna Dominiak) w czasie, gdy będą ważyć się losy jego brata z Alą (Jowita Chwałek), która otrzyma propozycję półrocznego wyjazdu do Australii. Wówczas między braćmi dojdzie do dyskusji, w czasie której Karol wspomni o zdradzie Wolskiego z Majką, czego świadkiem stanie się Kuba! Zszokowany Brzozowski aż nie będzie mógł uwierzyć w to, co przed chwilą usłyszał. Do tego stopnia, że w 3877 odcinku "Na Wspólnej" sam zacznie dopytywać przyjaciela, czy to prawda, aż w końcu nie wytrzyma i rzuci się na niego z pięściami.

- Spałeś z Majką? - zapyta Kuba i nie czekając na odpowiedź w szale wymierzy Dexowi prawy sierpowy.

Załamanie Brzozowskiego w 3877 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3877 odcinku "Na Wspólnej" Majka będzie mogła już zapomnieć o wspólnej randce z Kubą, który po odkryciu jej zdrady i ataku na Dexa wyjdzie z wynajmowanego przez nich mieszkania. Brzozowski zacznie snuć się po mieście, topiąc swoje smutki w alkoholu i niszcząc wszystko, co napotka na swojej drodze. W 3878 odcinku "Na Wspólnej" kompletnie pijany Kuba dotrze do mieszkania Smolnych, gdzie wkrótce pojawi się także i niewierna Majka. Ale Brzozowski nie będzie miał zamiaru z nią rozmawiać! Zraniony chłopak wyzna jej tylko, iż czuje się przez nią zdradzony i oszukany, po czym wyrzuci ją z mieszkania Basi (Grażyna Wolszczak) i Krzysztofa (Łukasz Konopka)!

Bolesne rozstanie Kuby i Majki w 3881 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3881 odcinku "Na Wspólnej" Kuba zjawi się w wynajmowanym mieszkaniu, ale tylko po to, aby zabrać swoje rzeczy. Brzozowski odtrąci swoją zdradziecką i niewierną dziewczynę, która do ostatniej chwili spróbuje go zatrzymać, ale z marnym skutkiem. Syn Basi postanowi rozstać się z Majką i wrócić do Smolnych. Jednak nie jako jedyny, gdyż w 3881 odcinku "Na Wspólnej" paczka braci Wolskich kompletnie się rozsypie! A to dlatego, że wtedy i Ala ich opuści, przez co z mieszkania postanowi wynieść się i Majka. I wówczas Karol i Dex zostaną zupełnie sami, załamani tym, jak przez jedną złą decyzję, rozpadła się ich grupa znajomych...