Na Wspólnej, odcinek 3893: Koniec Ani i Igora?! Zostawi go i wróci z mężem do Norwegii? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3893 - środa, 2.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3893 odcinku "Na Wspólnej" Igor zjawi się w szpitalu, gdzie trafi Ania po swoim zasłabnięciu w trakcie spotkania z Magnusem. Nowak zacznie mieć ogromne wyrzuty sumienia, gdyż sam zacznie namawiać swoją ukochaną do zmierzenia się ze swoją przeszłością i odkrycia swojej prawdziwej tożsamości, gdy wreszcie dowie się, kim tak naprawdę jest i za sprawą Sławka (Mariusz Słupiński) dotrze do jej rodziny. Wówczas w Polsce zjawi się jej mąż, dzięki któremu wyjdzie na jaw, że po śmierci ich syna Eryka, żona zdecydowała się od niego odejść i zniknęła. I choć uda się doprowadzić do ich konfrontacji, która z początku przebiegnie dobrze, gdyż opowieść o ich romantycznej przeszłości ogromnie poruszy Anię, a tym samym zaniepokoi Igora, który straszliwie będzie bał się tego, co nastąpi później. I słusznie, gdyż w 3892 odcinku "Na Wspólnej" kobieta aż nie wytrzyma z nadmiaru stresu!

Mąż Ani złoży Igorowi propozycję w 3893 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3893 odcinku "Na Wspólnej" ostatnie wydarzenia mocno odbiją się na Ani, dla której to będzie już zbyt wiele. Do tego stopnia, że ukochana Igora postanowi wrócić z nim do jego mieszkania, ale Magnus nie będzie miał zamiaru się poddać. Mąż kobiety weźmie Nowaka na stronę i da mu jasno do zrozumienia, że jego żona powinna wrócić z nim do Norwegii, gdyż dopiero wtedy będzie gotowa podjąć świadomą decyzję co do swojego dalszego życia, gdy wszystko sobie przypomni. Ale czy w 3893 odcinku "Na Wspólnej" dziennikarz będzie tego samego zdania? Tym bardziej, gdy na własne oczy zobaczy, ile kosztuje to jego ukochaną, a także i jego samego? Czy wówczas nadal będzie trwał przy swoim?

Ania zostanie z Igorem w 3893 odcinku "Na Wspólnej"!

Wiele wskazuje na to, że nie, gdyż w 3893 odcinku "Na Wspólnej" Igor i Ania wrócą wspólnie do mieszkania Nowaka dokładnie tak jak chciała jego ukochana. Co prawda, zakochani odbędą poważną rozmowę, ale zdjęcia z 3893 odcinku "Na Wspólnej" wskazują raczej na to, że Ania zostanie z Igorem na miejscu i to z nim będzie chciała kontynuować swoje życie i to już w Polsce. Tym bardziej, że między nimi znów zrobi się gorąco, a więc dla jej męża nie będzie już miejsca!