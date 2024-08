Na Wspólnej, odcinek 3885: Igor odkryje prawdziwą tożsamości Ani! Sama naprowadzi go na właściwy trop - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3885 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3885 odcinku "Na Wspólnej" Igor wreszcie pozna prawdziwą tożsamość Ani, na którą ponownie naprowadzi go sama ukochana. Przypomnijmy, że już wcześniej Nowak odkrył, że w przeszłości dziewczyna musiała mieć kontakt z muzyką klasyczną i skrzypcami, gdy bezbłędnie rozpoznała zagrany utwór, a także podała jego kompozytora i podała kilka informacji na jego temat. Tyle, że wtedy jego śledztwo stanęło w miejscu, co niewątpliwie miało związek z oszustką Amandą, która po jego artykule zgłosiła się do redakcji i podała się za jej siostrę, choć nie potrafiła zbyt wiele powiedzieć na jej temat. Wówczas dziennikarz szybko domyślił się, że to blef, a jego ukochana tak się załamała, że straciła już nie tylko wiarę, ale i chęci w poznanie swojej przyszłości. Ale ta w 3885 odcinku "Na Wspólnej" w końcu wyjdzie na jaw i nie będzie już żadną ściemą!

Tak Igor natrafi na trop Ani w 3885 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3885 odcinku "Na Wspólnej" Nowak roześle maile do wszystkich orkiestr w Oslo, gdy w pracy przypadkiem odkryje, że jego ukochana doskonale zna język norweski. Wówczas dla dziennikarza stanie się jasne, że przed wypadkiem, po którym straciła pamięć, Ania musiała mieszkać w Norwegii. Dlatego najpierw roześle jej zdjęcia do Oslo z prośbą o pomoc w ustaleniu jej tożsamości, a następnie poszerzy to o miejsca, w których mogła pracować. I wcale się nie pomyli, gdyż w 3885 odcinku "Na Wspólnej" otrzyma potwierdzenie z Bergen, iż kobieta była skrzypaczką w tamtejszej filharmonii. I dzięki temu pozna także prawdziwe imię i nazwisko ukochanej, która w rzeczywistości nie będzie żadną Anią, a Natalią Szmyd!

Ania nie przypomni sobie tego, kim jest w 3886 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3886 odcinku "Na Wspólnej" Igor przekaże Ani wszystko, czego dowiedział się na jej temat. Ale mimo tego jego ukochana niczego sobie nie przypomni, nawet gdy pozna swoją prawdziwą tożsamość. Dlatego sama zacznie szukać informacji na swój temat w Internecie, licząc na to, że w ten sposób odzyska wspomnienia. Ale i Nowak w 3886 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie miał zamiaru siedzieć z założonymi rękami. Tym bardziej, że zajdzie już tak daleko. Dlatego zawiadomi o całej sprawie Sławka (Mariusz Słupiński), który w porozumieniu z norweską policją, dotrze do jej krewnych, a także dowie się, że już ktoś z jej rodziny po nią jedzie! Czy po spotkaniu z bliskim do Ani w końcu wrócą wszystkie wspomnienia? Czy wreszcie sama przypomni sobie, kim tak naprawdę jest? Przekonamy się już niebawem!