Na Wspólnej, odcinek 3880: Ania niedawno urodziła dziecko! Usłyszy od lekarza wstrząsające wyniki badania - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3880 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

Uczucie Ani i Igor w 3880 odcinku "Na Wspólnej" zostanie wystawione na kolejną trudną próbę. Jednak cieniem na ich szczęściu położy się tajemnica z przeszłości Anki, która nie wie kim była zanim straciła pamięć, zanim wiele miesięcy temu ktoś ją znalazł nieprzytomną w parku. Niestety nowa dziewczyna Igora nie będzie nawet o krok od odkrycia prawdy o sobie. Tożsamość Ani nadal pozostanie zagadką. Pomimo tego będzie układała sobie życie z Nowakiem, w nadziei, że nadejdzie chwila, gdy wszystko sobie przypomni. Póki co wie tylko tyle, że jest zdolną skrzypaczką.

Badanie Ani u ginekologa potwierdzi, że była w ciąży i urodziła

W 3880 odcinku "Na Wspólnej" Ania, będąc na wizycie ginekologa, odkryje, że nie może otrzymać recepty na antykoncepcję z powodu braku numeru PESEL. Podczas badania okaże się też, że Anka urodziła kiedyś dziecko. Lekarz oceni, że poród nastąpił już jakiś czas temu, być może od przyjścia dziecka na świat minęły już 2 albo 3 lata.

Nic dziwnego, że Ania słysząc w 3880 odcinku "Na Wspólnej" diagnozę lekarza po badaniu przeżyje szok. Co więcej, pomimo usilnych prób, nie będzie w stanie sobie tego przypomnieć. Jakby wyrzuciła z głowy fakt, że została matką, że gdzieś jest jej dziecko, które na pewno bardzo jej potrzebuje.

Śledztwo Igora i Sławka w sprawie dziecka Ani zawiedzie ich do Norwegii

Wiadomość o ciąży i dziecku Ani w 3880 odcinku "Na Wspólnej" wstrząśnie także Igorem, który w tej sytuacji zwróci się z prośbą o pomoc do Sławka Dziedzica (Mariusz Słupiński) i policji. Trop doprowadzi ich do Norwegii. W kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" we wrześniu zagadkowa sprawa dziecka Ani jeszcze bardziej wpłynie na jej związek z Igorem. Póki co twórcy serialu nie podają, czy Anka znajdzie to dziecko i czy odzyska pamięć.