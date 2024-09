Na Wspólnej, odcinek 3891: Igor popchnie Anię w ramiona męża! Zrozumie, co zrobił, ale będzie już za późno - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3891 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3891 odcinku "Na Wspólnej" Ania zupełnie się załamie, gdy Igor przekaże jej tragiczne wieści o tym, że w przeszłości jej dziecko zmarło! Zdradzamy, że Nowak dowie się tego od męża kobiety, który przeleci po nią aż ze Skandynawii, gdy z pomocą Sławka (Mariusz Słupiński), norweskiej policji uda się dotrzeć do jej rodziny. Magnus zjawi się w redakcji "Wspólnego Kraju" i postanowi rozmówić się z dziennikarzem, gdyż to właśnie on zaalarmuje o wszystkim Dziedzica, gdy odkryje, że jego ukochana pracowała wcześniej w jednej z filharmonii w Bergen, a na dodatek w rzeczywistości nazywa się Natalia Szmyd, czego niestety nie będzie pamiętać. Ale oczywiście Igor postanowi jej pomóc odzyskać wspomnienia, choć prawda o niej w 3891 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie taka kolorowa!

Ania spotka się ze swoim mężem w 3891 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 3891 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Igora pogrąży się w rozpaczy, gdyż nie będzie mogła pogodzić się z tragiczną śmiercią swojego dziecka, o którym z resztą dopiero co się dowie od ginekologa, choć oczywiście nie będzie go pamiętać. Jednak ono nie da jej spokoju i zacznie nachodzić w snach, gdyż Ania będzie mieć koszmary, a w 3890 odcinku "Na Wspólnej" okaże, się dlaczego.

A to dlatego, że Magnus przyzna Nowakowi, że żona zostawiła go po stracie ich dziecka, po czym zniknęła. I choć ta informacja ogromnie załamie Anię, to jednak Igor zacznie ją namawiać, aby stawiła czoła swojej przeszłości i odkryła do końca swoją prawdziwą tożsamość. Aż w końcu kobieta postanowi pójść za jego radą i zdecyduje się spotkać ze swoim mężem, który dobrze przygotuje się na ich spotkanie, aby jego ukochana przypomniała sobie jak najwięcej. Dlatego weźmie ze sobą skrzypce i zacznie jej opowiadać o ich romantycznej przeszłości, którą mocno rozczuli Ankę.

Igor straci Anię w 3891 odcinku "Na Wspólnej"?

A to z kolei w 3891 odcinku "Na Wspólnej" ogromnie zaniepokoi Igora! Tym bardziej, że Nowak zda sobie sprawę, że w ten sposób ukochana może wszystko sobie przypomnieć i go zostawić, skoro tak mocno poruszy ją historia, opowiedziana przez męża. A co gorsza, sam do tego doprowadzi, więc pretensje będzie mógł mieć wyłącznie do siebie. W 3891 odcinku "Na Wspólnej" dziennikarz straszliwie będzie się bał tego, co będzie dalej. Czy Ania zdecyduje się go zostawić i wrócić do męża? A może jednak raz na zawsze postanowi odciąć się od traumatycznej przeszłości, którą w końcu pozna i kontynuować swoje nowe życie z Igorem? Tego dowiemy się już niebawem!