Na Wspólnej, odcinek 3886: Ania nie przypomni sobie tego, kim jest, ale zaalarmowana rodzina i tak po nią przyjedzie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3886 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3886 odcinku "Na Wspólnej" Ania w końcu się dowie, kim tak naprawdę jest. Zdradzamy, że to Igor wreszcie odkryje prawdziwą tożsamość swojej ukochanej, gdy przypadkiem wyjdzie na jaw, że dobrze zna język norweski. Wówczas Nowak postanowi pójść tym tropem i wyśle zdjęcia dziewczyny do Oslo z prośbą o jej identyfikację. A następnie roześle je także wśród orkiestr w Norwegii, dzięki czemu szybko odzyska pozytywny odzew. Filharmonia w Bergen potwierdzi, że Natalia Szmyd była u nich skrzypaczką, dzięki czemu dziennikarz pozna także jej prawdziwe imię i nazwisko. Tyle, że to i tak nic nie powie Ani, która zacznie szukać informacji na swój temat w Internecie. Z kolei Igor zwróci się o pomoc do Sławka (Mariusz Słupiński), któremu w 3886 odcinku "Na Wspólnej" dzięki norweskiej policji uda się dotrzeć do jej rodziny i o wszystkim ją zaalarmować!

Prawdziwa rodzina Ani dowie się o jej odnalezieniu w 3886 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3886 odcinku "Na Wspólnej" rodzina Ani szybko i pozytywnie odpowie na apel policji, która zawiadomi ją, iż udało się ją odnaleźć w Polsce. Wówczas jeden z jej bliskich natychmiast wsiądzie w samolot i postanowi po nią przylecieć, czego Igor dowie się jeszcze od Sławka, a następie opowie o tym swojej ukochanej. W 3886 odcinku "Na Wspólnej" Ania będzie przerażona perspektywą tego spotkania, tym bardziej, że wciąż niczego sobie nie przypomni i straszliwie będzie się bała, że historia z oszustką Amandą, która już wcześniej podawała się za jej rzekomą siostrę mogłaby się powtórzyć. Ale nie tym razem, gdyż z pomocą norweskiej policji uda się dotrzeć do jej prawdziwych krewnych.

Krewny Ani zjawi się po nią w 3890 odcinku "Na Wspólnej"!

I już w 3890 odcinku "Na Wspólnej" w Warszawie pojawi się tajemniczy mężczyzna (Krzysztof Kowalski), który przedstawi się Igorowi jako krewny Ani. Oczywiście, Nowak nie będzie chciał narażać ukochanej na kolejne rozczarowanie, dlatego najpierw sam postanowi z nim porozmawiać, aby sprawdzić, czy faktycznie się powiązani. W 3890 odcinku "Na Wspólnej" mężczyzna pojawi się także w redakcji "Wspólnego Kraju", gdzie w końcu natknie się także na pracującą tam Anię, którego widok początkowo ją zszokuje. Ale wiele wskazuje na to, że przyniesie pozytywny rezultat, gdyż dzięki niemu dziewczyna najpewniej wszystko zacznie sobie przypominać. Ukochana Igora spotka się z nim także osobiście, a uśmiech na jej twarzy i trzymany przez niego futerał ze skrzypcami będzie wskazywał na jedno, że do Ani wrócą wspomnienia! Ale co wtedy zrobi? Czy wróci do dawnego życia? A może zdecyduje się zostać w tym nowym wraz z Igorem? Przekonamy się już niebawem!