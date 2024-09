Na Wspólnej, odcinek 3884: Ania powie Igorowi o dziecku! To będzie jej największy koszmar - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3884 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3884 odcinku "Na Wspólnej" Ania zacznie mieć koszmary po swojej ostatniej wizycie u ginekologa. Wszystko przez to, iż dowie się na niej, że niedawno urodziło dziecko, o którym po swoim wypadku zupełnie nie będzie pamięć. A to dlatego, że bezpośrednio po nim ukochana Igora zacznie cierpieć na amnezję i to do tego stopnia, że sama nie będzie wiedzieć, kim tak naprawdę jest, więc co dopiero o dziecku. Tyle, że ta informacja tak siądzie jej na psychice, że w 3884 odcinku "Na Wspólnej" Nowak obudzi swoją kochankę z koszmaru, który przyśni jej się w nocy!

Igor w 3884 odcinku "Na Wspólnej" dowie się, że Ania urodziła dziecko!

W 3884 odcinku "Na Wspólnej" roztrzęsiona Ania przyzna Igorowi, że w trakcie ostatniej wizyty u ginekologa dowiedziała się, że urodziło dziecko. Tyle tylko, że w ogóle nie będzie tego pamiętać, co doprowadzi ją do załamania. A to dlatego, że ukochana Nowaka będzie przekonana, że porzuciła maleństwo i ta myśl nie da jej spokoju. Do tego stopnia, że w 3884 odcinku "Na Wspólnej" przyśni jej się dziewczynka, którą odnajdzie na placu zabaw. Ania będzie pewna, że to jej córka i od razu zacznie ją przytulać, ale prawda okaże się inna, gdyż natychmiast podbiegnie do niej jej zaniepokojona matka. Kobieta odciągnie od niej ukochaną Igora i przejmie dziewczynkę, czym sprawi, że Ania obudzi się z płaczem!

Nowak odkryje prawdziwą tożsamość Ani w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Ale w 3884 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie to koniec niespodzianek na temat Ani! Wszystko przez to, że w pracy przypadkiem wyjdzie na jaw, że dziewczyna zna dobrze język norweski, co doprowadzi Igora na pewien trop. Dziennikarz natychmiast prześle jej zdjęcie do Oslo z prośbą o pomoc w identyfikacji, a następnie roześle je po wszystkich orkiestrach, skąd w końcu otrzyma pozytywny odzew. Filharmonia w Bergen potwierdzi, że Natalia Szmyd była ich skrzypaczką, dzięki czemu Nowak pozna jej prawdziwą tożsamość. Tyle, że w 3886 odcinku "Na Wspólnej" to i tak nic nie powie Ani, która niczego sobie nie przypomni. Ale zdradzamy, że wszystko zmieni się, gdy Sławek (Mariusz Słupiński) dotrze do jej rodziny, a jej mąż (Krzysztof Kowalski) zjawi się po nią w Polsce!