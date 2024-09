Na Wspólnej, odcinek 3892: Tragiczny finał spotkania Ani z mężem. Magnus przekaże Igorowi szokujące wieści - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3892 - wtorek, 1.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3892 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do kolejnego spotkania Ani z mężem. To zasługa Igora, że Magnus pojawi się w Polsce. Nowak wreszcie odkryje prawdziwą tożsamość ukochanej. Wyjdzie na jaw, że rzeczywiste imię i nazwisko kobiety to Natalia Szmyd. Kiedy Magnus pojawi się w Polsce, a Ania poświęci coraz więcej czasu na spotkania z mężczyzną, Nowak poczuje dotkliwe ukłucie zazdrości. Początkowo sam popchnie partnerkę do poznania prawdziwej siebie, swojej historii i członków rodziny. Po chwili zauważy jednak, że może stracić kobietę na zawsze...

Spotkanie Ani z mężem w 3892 odcinku "Na Wspólnej" skończy się tragedią

Odkrywanie swojej historii na nowo to bolesny proces dla skołowanej Ani. Nie wszystko bowiem będzie cudowne i wspaniałe. Największym szokiem dla kobiety będzie fakt, iż jej synek, którego urodziła i pokochała, zginął tragicznie... Strata małego Eryka to wielki szok dla Ani. Mało tego, pozostają jeszcze inne kwestie w związku z jej życiem w Norwegii, a Magnus chętnie podzieli się szczegółami.

Niestety w 3892 odcinku "Na Wspólnej" spotkanie Ani z mężem nie przebiegnie bez szokujących momentów. Skołowana, zdezorientowana kobieta zasłabnie na ławce! Wydarzenia ostatnich dni nie będą dla niej łatwe, a stres i zdenerwowanie zrobią swoje. Czy życie Ani będzie bezpośrednio zagrożone?!

Igor dostanie dramatyczną wiadomość

Zazdrosny Nowak będzie czekał na rozwój wydarzeń. Początkowo sam zachęci Anię do spotkać z mężem, ale szybko zauważy, że czym więcej kobieta wie o sobie, tym większe prawdopodobieństwo, że od niego odejdzie. W 3892 odcinku "Na Wspólnej" nikt nie przyszykuje go na tragiczne wieści. Dziennikarz dowie się od Magnusa, że Ania wylądowała w szpitalu... Co dalej ze zdrowiem i życiem dziewczyny? O tym przekonamy się już niebawem. Zdradzamy, że to nie koniec historii Ani.