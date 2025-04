Na Wspólnej, odcinek 4001: Radosna nowina u Ady i Daniela w cieniu dramatu chorej Basi! Baliszewski ją dobije?

"Na Wspólnej" odcinek 4001 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4001 odcinku "Na Wspólnej" chora na serce Basia wciąż będzie musiała na siebie uważać, a przede wszystkim będzie musiała unikać niepotrzebnych stresów! A to dlatego, że po przebytym zawale będzie mogło się to naprawdę źle skończyć, o czym już przekona się Weronika (Renata Dancewicz), gdy w jej obecności, Brzozowska tak zacznie się martwić o skradzioną dokumentację firmową, że konieczna okaże się kolejna interwencja medyczna!

I z tego względu w 4001 odcinku "Na Wspólnej" Ada i Daniel będą zmuszeni poczekać z przekazaniem jej radosnej nowiny o tym, że spodziewają się dziecka! Choć wcale nie będzie to takie proste! Ale nie ze wzgląd na nich, a pozostałych dziadków!

Baliszewski omal nie doprowadzi do tragedii w 4001 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4001 odcinku "Na Wspólnej" o powiększeniu rodziny Ady i Daniela już będzie wiedział Baliszewski, który niezwłocznie postanowi uczcić tą radosną nowinę ze Smolnym! Zdradzamy, że w 4001 odcinku "Na Wspólnej" szczęśliwy Adrian zjawi się w mieszkaniu Krzysztofa, co tylko skomplikuje fakt ukrycia prawdy przed chorą Basią! Ale na szczęście wówczas jeszcze nic się nie wyda! Jednak ojciec Ady szybko i tak doprowadzi do kolejnej tragedii!

A to dlatego, że po wypisie Basi ze szpitala w 4003 odcinku "Na Wspólnej" znów zacznie się wtrącać w życie świeżo upieczonych małżonków i to właśnie w obecności Brzozowskiej, która dopiero co dowie się, że Ada i Daniel spodziewają się dziecka, gdyż dzieci postanowią jej w końcu powiedzieć o ciąży! Oczywiście, Brzozowska ogromnie ucieszy się z powiększenia ich rodziny, ale jej radość wcale nie potrwa długo i to właśnie za sprawą Adriana!

Adrian nie odpuści chorej Basi w 4003 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4003 odcinku "Na Wspólnej" Baliszewski zaskoczy wszystkich swoim kolejnym wymysłem! A mianowicie wybudowaniem domu dla młodych, w perspektywie ciąży Ady, co niespecjalnie ucieszy Basię! Do tego stopnia, że Brzozowska znów się zdenerwuje, przez co Adrian omal nie doprowadzi do następnego dramatu!

Na szczęście, tym razem w 4003 odcinku "Na Wspólnej" serce żony Krzysztofa wytrzyma, ale problemy z Baliszewskim wcale się nie skończą, gdyż mężczyzna tak łatwo nie zrezygnuje ze swojego pomysłu i zacznie namawiać do niego Smolnego, o czym wkrótce dowie się i sam Daniel!

I wcale nie będzie z tego zadowolony! A wręcz przeciwnie, gdyż sam zjawi się u bliskich z pretensjami! Tym bardziej, gdy wkrótce po stronie ojca stanie i jego ciężarna żona!