Barwy szczęścia, odcinek 3152: Bruno uratuje Justina po rozstaniu z Reginą! Wynajmie od niego dom – ZDJĘCIA

W 3152 odcinku „Barw szczęścia” Justin (Jasper Sołtysiewicz) po swoim powrocie do Polski od razu skontaktuje się z właścicielem domu, który wcześniej wynajął dla siebie i Reginy (Kamil Kamińska). Skotnicki zechce wypowiedzieć umowę, ale mężczyzna się na to nie zgodzi. Chyba, że najemca zechce za to solidnie zapłacić, ale na to nie będzie stać biznesmena! I wówczas w 3152 odcinku „Barw szczęścia” Justin znajdzie się w kropce, ale na szczęście z pomocą przyjdzie Bruno (Lesław Żurek)! Stański przejmie na siebie najem willi, dzięki czemu uratuje Skotnickiego, który już i tak wystarczająco dużo straci! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!