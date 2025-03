Barwy szczęścia, odcinek 3155: Tak Wiktor odkryje, że to Henryk jest jego ojcem! Nie może być synem Tomasza – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3154: Grażyna publicznie oskarży Henryka o to, co jej zrobił! Wybuchnie skandal na pokazie mody - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3155 odcinku „Barw szczęścia” Wiktor wyląduje na komisariacie tuż po tym, jak Henryk spełni swoją groźbę i doniesie na niego policji! Zdradzamy, że Kępski senior zgłosi funkcjonariuszom pobicie, do którego dojdzie w trakcie pokazu Madzi (Natalia Sierzputowska) i Oliwki, gdy na wybiegu stanie Grażyna (Kinga Suchan), która, jak podaje swiatseriali.interia.pl, postanowi skonfrontować się ze swoim oprawcą. I wówczas Wiktor nie wytrzyma i rzuci się na zboczeńca z pięściami, gdy ten wszystkiemu zaprzeczy i obieca, że się na nim za to odegra. I w efekcie Kępski junior zostanie wezwany na komendę w celu złożenia wyjaśnień.

Ale zachowanie Henryka nie przejdzie przez echa, gdyż zszokuje już całą rodzinę Kępskich i to z Wandą na czele. I to do tego stopnia, że Kępska w końcu zdecyduje się odejść od zboczonego męża, gdy wreszcie zda sobie sprawę, jakim tak naprawdę jest potworem. W 3155 odcinku „Barw szczęścia” Wanda zjawi się w mieszkaniu Tomasza, czym niespecjalnie ucieszy Oliwkę, ale także i samego Wiktora, który po przesłuchaniu także się tam zjawi!

Tak Wiktor odkryje, że Tomasz nie może być jego ojcem w 3155 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3155 odcinku „Barw szczęścia” Wanda zacznie się tłumaczyć przed swoimi najbliższymi, ale swoimi słowami wcale nie kupi Oliwki, a jedynie Tomasza, który pozwoli jej u siebie zostać. Tym bardziej, że jego matka jasno zapowie, że po tym wszystkim, co się stało, już nie wróci do jego obrzydliwego ojca!

- Potrafił wszystko wytłumaczyć, że to nie on, że nie chciał, że kobiety same go uwodziły... Ale ostatnie wydarzenia mnie otrzeźwiły… Nie miałam pojęcia, że zrobił to Grażynie. Byłam pewna, że mieli romans… - przyzna Wanda.

Ale tym w 3155 odcinku „Barw szczęścia” i tak nie przekona do siebie Wiktora! A to dlatego, że jej odejście od zwyrodnialca dla niego nadejdzie zdecydowanie za późno!

- Nie zrobiłam tego… Byłam głupia. A potem mijały lata... - szepnie Kępska.

- No właśnie, ile tych lat w końcu minęło? Bo z tego, co mówiła mama, to dwadzieścia dwa - powie Wiktor, po czym nagle zszokowany zastygnie bez ruchu.

Podejrzenia Wiktora co do ojcostwa w 3155 odcinku „Barw szczęścia” sprawdzą się!

A to dlatego, że w tym momencie w 3155 odcinku „Barw szczęścia” zda sobie sprawę, że to najpewniej nie Tomasz, a Henryk jest jego biologicznym ojcem, skoro skrzywdził jego matkę rok przed jego urodzeniem!

- Skoro ja mam ponad dwadzieścia jeden lat, a do wszystkiego doszło dwadzieścia dwa lata temu, to znaczy, że... - kontynuuje po chwili, ale przerażony nawet nie zdoła dokończyć.

Ale mimo tego w 3155 odcinku „Barw szczęścia” oczywiście postanowi to sprawdzić! Zdradzamy, że Wiktor zażąda od Tomasza wykonania testu DNA, na który Kępski ostatecznie się zgodzi. I nie tylko da mu swój materiał do badań, ale także je opłaci, przez co Grażyna zacznie drżeć o ich wynik.

Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że faktycznie mogą one wykazać, że to Henryk, a nie Tomasz jest biologicznym ojcem jej syna! I niestety tak właśnie się stanie, co będzie dla wszystkich jeszcze większym szokiem. A zwłaszcza dla Wiktora, który zupełnie sobie z tym nie poradzi, mimo wsparcia Grażyny, Tomasza i Madzi…

