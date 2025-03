Barwy szczęścia, odcinek 3155: Koniec Kępskich! Wanda po kolejnej akcji Henryka wreszcie odejdzie od męża

"Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3155 odcinku „Barw szczęścia” nastąpi ostateczny koniec Kępskich! A wszystko przez to, że Wanda już w końcu nie wytrzyma ze swoim zboczonym mężem, którego przez lata kryła, choć przez niego i sama nieźle się wycierpiała!

A to dlatego, że Kępski nie tylko skrzywdził Madzię (Natalia Sierzputowska) i Grażynę (Kinga Suchan), ale także notorycznie zdradzał ją z innymi kobietami, co matka Tomasza za każdym razem mu wybaczała. Ale w 3155 odcinku „Barw szczęścia” i ona będzie miała już serdecznie dość. Szczególnie, że występki zwyrodnialca przyczynią się i do rozpadu ich rodziny!

Wanda już dłużej nie wytrzyma z Henrykiem w 3155 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3155 odcinku „Barw szczęścia” Wanda już nie daruje Henrykowi, gdy ten zjawi się na pokazie Madzi, gdzie dojdzie do kolejnej tragedii! Zdradzamy, że Kępski będzie gotowy na konfrontację ze swoją ofiarą, ale gdy na wybiegu stanie także i jego poprzednia, to sytuacja wymknie się spod kontroli!

Do tego stopnia, że w 3155 odcinku „Barw szczęścia” Henryk oskarży Wiktora (Grzegorz Kestranek) o pobicie, a chłopak wyląduje przez niego na komisariacie. I tego Kępska już nie zniesie. Tym bardziej, że wnuk już wcześniej się od niej odwróci, gdy dowie się, że kryła ona dziadka. Ale to już i dla niej będzie za dużo! I w końcu zdecyduje się od niego odejść!

Kępska wyprowadzi się od zboczonego męża w 3155 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3155 odcinku „Barw szczęścia” Kępska wyprowadzi się od męża, jednak nie będzie miała, gdzie się podziać. Ale na szczęście, nie zostanie zostawiona na pastwę losu, gdyż kolejny raz zlituje się nad nią syn! Tomasz zaprosi matkę do siebie, co niespecjalnie spodoba się Oliwce (Wiktoria Gąsiewska), która będzie miała do niej takie samo podejście co Wiktor.

Jednak mimo tego Kępski jej nie wyrzuci, gdyż wciąż będzie przecież ona jego rodzicielką, od której się nie odwróci. Tak jak i Henryk, który w 3156 odcinku „Barw szczęścia” zacznie namawiać żonę do powrotu! Ale na to raczej nie będzie miał co liczyć! A już tym bardziej, gdy wkrótce okaże się, że jego błędy z przeszłości będą miały swoje konsekwencje i teraz!

