Barwy szczęścia, odcinek 3154: Wściekły Henryk skonfrontuje się z Madzią! Dojdzie do tragedii

Barwy szczęścia, odcinek 3152: Sonia została skrzywdzona jeszcze bardziej niż Madzia! Przyłączy się do akcji i rozwścieczy Stefaniaka

"Barwy szczęścia" odcinek 3154 - piątek, 21.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3154 odcinku „Barw szczęścia” wściekły Henryk nie odpuści Madzi! A już tym bardziej, gdy jego ofiara nie posłucha jego gróźb i mimo wszystko postanowi zorganizować pokaz, który mógłby zaszkodzić jego reputacji. Szczególnie, że przecież śledztwo w jego sprawie zostanie umorzone, a on nie poniesie żadnej odpowiedzialności za bestialski atak na Banaś.

Ale do czasu, gdyż tam, gdzie prokuratura nie będą mogła, tam pomoże Oliwka (Wiktoria Gąsiewska)! I nie tylko, gdyż w akcje przyjaciółek włączą się także inne pokrzywdzone kobiety, w tym między innymi Grażyna, Ewa Poraj (Nicole Bogdanowicz), Dominika (Karolina Chapko), Renata (Anna Mrozowska) czy nawet Sonia (Weronika Nockowska).

A przy wsparciu Celiny (Orina Krajewska), jak i Weroniki (Maria Świłpa) i Ewy (Gabriela Ziembicka) z „Szoku”, to dopiero będzie pokaz w 3154 odcinku „Barw szczęścia”!

Madzia nie wystraszy się gróźb Henryka w 3154 odcinku „Barw szczęścia”!

I z tym w 3154 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie mógł pogodzić się Kępski, gdyż zda sobie sprawę, że publikacja „Szoku” zaszkodzi mu bardziej niż sama akcja jego ofiary.

Dlatego najpierw spróbuje nastraszyć Madzię, aby ta w ogóle z niego zrezygnowała, a gdy to się nie uda, gdyż Banaś się nie ugnie, to w 3154 odcinku „Barw szczęścia” wściekły zwyrodnialec zjawi się na jej pokazie, gotowy na konfrontację.

A ta nie skończy się dobrze, szczególnie, gdy na wybiegu Henryk dostrzeże i swoją byłą ofiarę Grażynę, którą notorycznie krzywdził jeszcze przed Madzią!

Zboczony Kępski znów zaatakuje w 3154 odcinku „Barw szczęścia”!

I wówczas w 3154 odcinku „Barw szczęścia” sytuacja wymknie się spod kontroli! Do czego tym razem posunie się Henryk? Czy zwyrodnialcowi w końcu przyjdzie odpowiedzieć za to, co zrobił nie tylko Madzi, ale i wcześniej Grażynie?

Czy sprawiedliwość wreszcie dosięgnie zboczonego Kępskiego? A może wręcz przeciwnie, w 3154 odcinku „Barw szczęścia” znów się wywinie i to jego ofiary znów zostaną pokrzywdzone? Przekonamy się już niebawem!