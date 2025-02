Barwy szczęścia, odcinek 3139: Madzia dowie się o umorzeniu sprawy Henryka! Natalia przekaże jej szokującą wiadomość – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3139 - piątek, 28.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3139 odcinku „Barw szczęścia” sprawa skrzywdzonej Madzi przez zboczonego Henryka w końcu będzie mieć swój finał, ale niestety nie taki, jakiego wszyscy mogliby się spodziewać. I choć przyjaciółka Oliwki zgłosi się na policję, wykona obdukcję i opowie pani prokurator o brutalnym ataku zwyrodnialca Kępskiego, po którym i senior zostanie zabrany na komendę, to po złożeniu wyjaśnień zboczeniec wróci z powrotem na wolność. A to dlatego, że będzie trwał przy swojej wersji i odpowiednio się zabezpieczy, gdyż po wcześniejszym ataku na Grażynę (Kinga Suchan) już będzie miał w tym wprawę.

Na domiar złego Madzi zaszkodzą jeszcze zeznania uczestników koncertu Reginy (Kamila Kamińska) w hotelu Stańskich, w tym przede wszystkim samej artystki i Justina (Jasper Sołtysiewicz), którzy mimo iż będą chcieli chronić przyjaciółkę Skotnickiego, to po przyciśnięciu przez funkcjonariuszy, będą musieli powiedzieć, jak naprawdę było! I to wszystko w 3139 odcinku „Barw szczęścia” przyczyni się do szokującego finału w sprawie pokrzywdzonej dziewczyny!

Zwyrodnialec Henryk nie poniesie odpowiedzialności za atak na Madzię w 3139 odcinku „Barw szczęścia”!

A to dlatego, że w 3139 odcinku „Barw szczęścia” Natalia przekaże Madzi, że śledztwo w sprawie Henryka zostało umorzone, a to będzie oznaczało, że zwyrodnialec Henryk się wywinie i nie poniesie żadnej odpowiedzialności za to, jak ją skrzywdził! Słowa Zwoleńskiej będą ogromnym szokiem dla jego ofiary, która już w ogóle pożałuje, iż poszła z tą sprawą na policję i musiała opowiadać o swojej tragedii.

Tym bardziej, że w 3139 odcinku „Barw szczęścia” nic za nią nie pójdzie, gdyż zboczeniec nie odpowie za to, jak bardzo ją skrzywdził. A wręcz przeciwnie, gdyż jeszcze wyjdzie na to, że to ona była tą złą, a co najgorsze sama się o to prosiła, gdyż w końcu sama się przyjęła jego pieniądze, upiła się i zaprosiła do siebie. I choć powiedziała stanowcze „nie”, gdy senior zaczął się do niej dobierać, to dla wymiaru sprawiedliwości nie będzie mieć to znaczenia!

Zboczony Kępski znów się wywinie w 3139 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3139 odcinku „Barw szczęścia” zszokowana Madzia aż nie będzie mogła w to uwierzyć, podobnie zresztą jak jej przyjaciółka Oliwka, czy wcześniejsza ofiara zboczonego Henryka, Grażyna, która sama namówiła ją do zgłoszenia się na policję. Tym bardziej, że przecież wcześniej policja zajęła się sprawą ataku na nią przez Adamskiego (Ludwik Borkowski), który za niego odpowiedział, a w przypadku Kępskiego w 3139 odcinku „Barw szczęścia” będzie już inaczej. I nikt nie będzie w stanie tego zrozumieć…