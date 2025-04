Barwy szczęścia, odcinek 3177: Wiktor zwolni się z pracy. Tomasz zostanie zupełnie sam – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3177 - czwartek, 24.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wiktora czeka przesłuchanie na komendzie. Kodur (Oskar Stoczyński) odwiedził skateshop, żeby go poinformować o zarzucie Henryka (Zbigniew Suszyński), który oskarżył młodszego syna o nękanie. Chłopak śledził ojca i widząc go z dziewczyną, głośno i wyraźnie przestrzegł ją przed gwałcicielem. Tomasz miał wtedy pretensje do Wiktora o chodzenie za Henrykiem krok w krok.

Wiktor porzuci pracę w 3177. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Wanda zderzy się z brutalnym rynkiem pracy w Polsce. Żadne biuro nie będzie chciało zatrudnić kobiety w wieku emerytalnym. Tomasz zaryzykuje wysondowanie Wiktora, czy zgodziłby się na jej obecność w skateshopie, wiedząc, że chłopak nie chce mieć z nią nic wspólnego. W 3177. odcinku serialu "Barwy szczęścia" zapyta go:

- Może bym cię tu odciążył? Co byś powiedział na to, żeby twoja babcia tu popracowała?

- Ty sobie żartujesz? Mam tutaj siedzieć z kobietą, która wiedziała, co zrobił mojej matce i milczała?! - ta reakcja będzie jednoznaczna.

- Nie możesz dać jej taryfy ulgowej? Ona cierpi. To twoja babcia.

- A ja to nie cierpię? Moje uczucia się nie liczą?! A tak dla ścisłości, to nie jest moja babcia.

- Uspokój się!

- Po prostu wolisz swoją mamusię ode mnie. Trzeba było tak od razu. To sobie tutaj z nią siedź. Ja się zwalniam! Dziękuję, cześć!

Wściekły Wiktor zatrzaśnie za sobą drzwi sklepu.

Wiktor nadal wrogi wobec Wandy w 3184. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Nastawienie Wiktora do Wandy zrobi się jeszcze bardziej wrogie po śmierci Henryka. W 3184. odcinku serialu "Barwy szczęścia" chłopak nie pogodzi się z Tomaszem. Będzie namawiał innych do zerwania z nią kontaktów.