Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3177: Dramat Emilki w szkole. Zostanie wykluczona i odsunięta - ZDJĘCIA

W 3177. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nadejdzie kolejna odsłona konfliktu Emilki (Jessica Frankiewicz) i Aliny (Iga Czechowicz). Koleżanka założy grupę w Internecie, do której zaprosi ucieszoną tym córkę Malwiny (Joanna Gleń) tylko po to, by zaraz ją usunąć. Potem zacznie znowu buntować klasę przeciw niej. Emilka mocno to przeżyje i będzie chciała pójść na wagary. Emil (Artem Malaszczuk) postara się odwieść ją od tego planu.