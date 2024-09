Barwy szczęścia, odcinek 3037. Emilka przesadzi z zemstą na Alinie. Zatruje koleżance życie

Emilka ofiarą hejtu w 3026. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3026. odcinku „Barw szczęścia” Emilka zostanie ofiarą hejtu z powodu choroby mamy. Malwina została sfilmowana, kiedy w ostrej fazie choroby stała na balkonie hotelu, chcąc skoczyć. Film trafił do sieci i być może to z jego powodu wrogowie Emilki wpadną na pomysł dręczenia jej. Będą ją niszczyć w Internecie.

Asia i Emil także zostaną zaatakowani w sieci w 3027. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3027. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Emilka odkryje, że za hejtem stoi jej koleżanka. Niestety, dwulicowa Alina zaatakuje w sieci również Emila i Asię, która będzie tym zaszokowana.

Mściwy odwet Emilki w 3037. odcinku serialu „Barw szczęścia”

W 3037. odcinku „Barw szczęścia” Emilka zagalopuje się w zemście na Alinie. Dziewczynka, która nigdy dotąd nie była wroga wobec rówieśników, zacznie się zachowywać patologicznie. Prawdopodobnie jej zachowanie będzie wynikało z prób odreagowania stresu, który przeżywa na co dzień w domu w związku z chorobą mamy (Joanna Gleń). Malwina ma chorobę afektywną dwubiegunową i już niejeden raz trafiła z tego powodu do szpitala psychiatrycznego. Emilka mocno to przeżywa. W 3037. odcinku namówi kolegów do gnębienia Aliny także poza siecią. Dla Emila jej zachowanie będzie szokujące. Będzie się starał przemówić jej do rozsądku, pełen obaw, jak daleko przyjaciółka może się jeszcze posunąć.

„Barwy szczęścia" odcinek 3037 - środa, 25.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2