Barwy szczęścia, odcinek 3037: Krystynie nie zostanie wiele czasu. Nie będzie już pamiętać imienia męża

Fatalna diagnoza Krystyny w „Barwach szczęścia”

W poprzednim sezonie „Barw szczęścia" rodzina Złotych przeżyła dramat. Diagnoza choroby Alzheimera zmienia wszystko nie tylko dla chorego, który odtąd staje się pacjentem nieuleczalnie chorym, ale także dla bliskich. Wyniki badań Krystyny były bardzo złe. Nie pozostawiły miejsca na wątpliwości.

Krystyna zapomni imienia męża w 3037. odcinku „Barw szczęścia”

W 3037. odcinku „Barw szczęścia” Jaworski, już wystarczająco przygnieciony chorobą Krystyny, zauważy pogorszenie się symptomów i nadejście kolejnych. Będzie z rozpaczą patrzył, jak jego prawdziwa żona znika, a w jej miejsce pojawia się obca kobieta. Będą się bowiem zdarzały takie chwile, że nie tylko Krystyna przestanie rozpoznawać bliskie osoby, ale także jej bliscy nie rozpoznają już dawnej jej. Jaworski zwierzy się Markowi (Marcin Perchuć), że żona nie pamięta już czasem nawet jego imienia. Niestety, przypadek Krystyny będzie taki, że choroba Alzheimera będzie postępować szybko. Ale na szczęście będą się też jeszcze zdarzać chwile, kiedy będzie jej wracać pełna świadomość. W jednym z takich momentów Krystyna podziękuje Krzysztofowi za opiekę i poprosi, by zawsze pamiętał, jak bardzo go kochała. To wyznanie ukochanej będzie dla niego wstrząsające.

Marek też zachoruje na alzheimera w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”?

W poprzednich odcinkach "Barw szczęścia" o nieuleczalnej chorobie Krystyny dowiedział się Marek, któremu lekarz powiedział, że choroba może być dziedziczna. Będzie się on jednak obawiał badań genetycznych i ich wyniku oraz tego, że w razie wystąpienia u niego genu alzheimera odejdzie od niego Olga (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska).

„Barwy szczęścia" odcinek 3037 - środa, 25.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2