Barwy szczęścia, odcinek 3036: Stan zdrowia Krystyny drastycznie się pogorszy! Jaworski nie poradzi sobie z opieką nad żoną

"Barwy szczęścia" odcinek 3036 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W poprzednich odcinkach "Barw szczęścia" widzieliśmy, jak Krystyna stopniowo traciła pamięć i zmagała się z objawami choroby Alzheimera, co zostało zdiagnozowane w minionym sezonie​. Objawy były niepokojące - od zapominania bliskich osób po dziwne, niezrozumiałe zachowania. W nowym sezonie "Barw szczęścia", a mianowicie w 3036 odcinku stan Krystyny jeszcze bardziej się pogorszy, a Jaworski stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem w życiu - będzie musiał zająć się osobą, którą kocha, ale która stopniowo traci swoją tożsamość.

W 3036 odcinku "Barw szczęścia" Krzysztof będzie coraz bardziej przygnębiony sytuacją, a wkrótce odkryje, że opieka nad żoną to wyzwanie, które go przerasta. Z każdą kolejną chwilą choroba Krystyny będzie zabierała coraz więcej, a Jaworski zacznie odczuwać głęboką bezradność.

Możemy zdradzić już teraz, że w 3037 odcinku "Barw szczęścia", w jednym z najbardziej poruszających momentów tego odcinka, Krystyna zapomni imię swojego męża, co głęboko zrani Krzysztofa i będzie oznaką, że choroba Alzheimera niszczy coraz więcej obszarów jej życia. Jednak po kilku godzinach kobieta odzyska świadomość i w przypływie trzeźwości umysłu podziękuje mężowi za jego poświęcenie.

"Barwy szczęścia": Jaworski na skraju załamania

W 3036 odcinku "Barw szczęścia" Krzysztof Jaworski znajdzie się na skraju załamania. Codzienna opieka nad chorą żoną stanie się dla niego coraz większym wyzwaniem. Pomimo ogromnej miłości, jaką darzy Krystynę, mężczyzna zacznie odczuwać, że sytuacja go przerasta. To, co początkowo wydawało się tylko przejściowym stanem, teraz stanie się codziennością, z którą Jaworski nie będzie w stanie sobie poradzić.

Co dalej z Krystyną z "Barw szczęścia"?

W 3036 odcinku "Barw szczęścia" widzowie będą świadkami walki Krystyny z nieuleczalną chorobą, która będzie coraz bardziej odbierać jej godność i wspomnienia. Choroba Alzheimera, którą zdiagnozowano u niej w minionym sezonie, teraz objawi się w pełni, a Krystyna przestanie być sobą.