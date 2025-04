Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3181: Wielkie poświęcenie Błażeja Modrzyckiego. Przekreśli swoją przeszłość tylko dla Weroniki

W 3181. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Błażej (Piotr Ligienza) przemyśli swoje życie. I dojdzie do wniosku, że pora jednak odciąć się od przeszłości grubą kreską. Poczuje, że coraz bardziej zależy mu na Weronice (Maria Świłpa) i zapragnie jej to okazać w specjalny sposób, rozstając się z tym, z czym do tej pory nie miał odwagi. Z obrazami dawnej miłości, Leny Grad, która zginęła przez podane jej przez niego narkotyki.