Barwy szczęścia, odcinek 3043: Konflikt Asi i Jerzego w szkole. Co dalej z grupą hejterów Emilki? - ZDJĘCIA

Problemy Emilki i Emila w szkole w 3038. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3038. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Emilka nadal dręczyła Alinę. Jej metoda zemsty za wyśmiewanie się z Malwiny w sieci okazała się najgorszym z możliwych wyborów. Emil bezskutecznie starał się przemówić przyjaciółce do rozsądku.

W 3043. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Jerzy i Asia będą w szkole bronić Emilki i Emila

Po hejterskiej akcji Emilki, w którą zaangażowała klasę, w 3043. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Jerzy i Asia będą w szkole bronić Emilki i Emila. Wściekły ojciec Aliny zażąda bowiem spotkania u dyrektorki, na które stawi się w buńczucznym nastroju, zwłaszcza że nie będzie na nim przebywającej w szpitalu psychiatrycznym Malwiny:

- Chcę rozmawiać z matką Emilki lub innym opiekunem prawnym.

Jerzy zauważy, że ojciec Aliny dobrze wie o tym, iż Malwina przebywa w szpitalu:

- A pańska córka Alinka to tak sama z siebie dowiedziała się o sytuacji mojej córki?

- Co pan insynuuje? - od razu nastroszy się tata Aliny i rozmowa przybierze jeszcze ostrzejszy obrót. Dyrektorka będzie przez cały czas łagodzić rozmowę, sugerując, że winne są obydwie dziewczynki, ale wszystko zaczęła Alina. Niedzielska będzie zdania, że to rodzice zawinili, że to ich sposób wychowywania dzieci jest przyczyną problemów. Asia przyzna, że Emil także jest winny.

- Dzieciaki założyły taką grupę hejterską, żeby czynić przykrości Alinie, ale sam pan przyzna, że pańska córka nie jest bez winy. Publicznie naśmiewała się z mojej córki i pani Sokalskiej – powie Jerzy, by oddać jednak wnuczce sprawiedliwość.

- To nie jest to samo! Porównuje pan niewinny żarcik mojej córki do publicznego znęcania się nad Alinką?! (…) Moja córka była szkalowana i obrażana przed całą klasą. Nie zgadzam się na żadne wzajemne przeprosiny! - wybuchnie jej tata.

W 3043. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wzajemne przeprosiny uratują dalszą naukę Emilki i Emila w szkole

- Traktowanie z góry zawodu sprzątaczki i naśmiewanie się z chorób psychicznych to nie jest coś, co dziecko mogło wymyślić samo. Ona musiała najpierw to gdzieś usłyszeć. (…) Powinniśmy pilnować tego, co mówimy przy dzieciach. One są jak gąbki. Wymagamy od nich, żeby były grzeczne, ale powinniśmy zacząć od siebie – powie stanowczo dyrektorka podczas spotkania. Jerzy przeprosi w imieniu Malwiny i obieca, że Emilka „poniesie wszelkie konsekwencje”. I doda:

- Widocznie z powodu problemów rodzinnych nieco ją ostatnio zaniedbaliśmy.

- Ja też, oczywiście, przepraszam. Dużo ostatnio pracuję, bardzo dużo i nie zawsze mam czas na rozmowę z synem. Ta sytuacja jest dla mnie absolutnym dowodem na to, że muszę mu poświęcić więcej czasu – przyzna ze swojej strony Asia.

W 3043. odcinku serialu „Barwy szczęścia" ojciec Aliny wspaniałomyślnie przyjmie przeprosiny, ale dyrektorka stwierdzi, że chociaż Alina jest ofiarą, to nie jest bez winy:

- Nie dopilnowali państwo siebie pozwalając sobie na komentarze dotyczące rodziców Emila i Emilki.

Koniec końców wszyscy podadzą sobie ręce na zgodę, głównie dzięki koncyliacyjnej naturze łagodnego i skłonnego do ugody Jerzego.

„Barwy szczęścia" odcinek 3043 - czwartek, 03.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2