Barwy szczęścia, odcinek 3051: Łukasz zwabi szantażystkę do mieszkania. Żona o wszystkim się dowie

W 3042. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Radomir poprosi Łukasza o pomoc

W 3042. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz zatrzyma się w hotelu Stańskich i będzie spędzał samotne wieczory wspominając wspólne życie z Kasią i Ksawerym, jakie wiódł jeszcze rok wcześniej. Skontaktuje się z nim kolega z „Szoku” - jeden z dziennikarzy tabloidu, Radomir Branicki. Wpadnie w potężne tarapaty, zdradzając żonę w gabinecie naczelnego Błażeja (Piotr Ligienza) podczas nocnego dyżuru. Kochanka zacznie go szantażować, że o wszystkim powie jego żonie i szefowi i zażąda pieniędzy. Radomir jej zapłaci, więc żądania wzrosną. Branicki poprosi o pomoc Łukasza.

W 3042. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz podejmie się nowego śledztwa

W 3042. odcinku serialu "Barwy szczęścia", kiedy tylko pojawi się okazja przeprowadzenia nowego śledztwa, Łukasz rzuci się w wir pracy. Nie bez oporów, ale namówi Celinę do współpracy w sprawie szantażystki. Okaże się, że pojawia się ona w internecie na kilku portalach randkowych, za każdym razem z nową tożsamością. Tak stanie się jasne, że to „seryjna” szantażystka. Kiedy Celinie i Łukaszowi uda się ją znaleźć, Sadowski umówi się z nią na randkę. Kiedy będzie się wyprowadzał się z hotelu Stańskich do mieszkania, jakie wynajmie od Darka (Andrzej Niemyt), o mało nie zostanie zdemaskowany, bo właśnie tam szantażystka przyprowadzi kolejnego mężczyznę, którego będzie chciała oszukać. Zwabi szantażystkę do mieszkania, by skonfrontować ją z Radomirem i nagrać jej przyznanie się do winy.

W 3051. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz zapewni Radomirowi dach nad głową

W 3051. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz zmusi szantażystkę, by oddała wyłudzone od Radomira pieniądze. Ale sprawy nie pójdą tak gładko, jakby tego sobie życzyli detektywi i ofiara. Żona pozna prawdę o zdradzie Radomira i wyrzuci go z domu. Łukasz postanowi pomóc kumplowi i zaprosi go do siebie.

„Barwy szczęścia" odcinek 3051 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2