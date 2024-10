Barwy szczęścia, odcinek 3044: Mariusz już nie będzie rolnikiem? Kochanek Kasi zmieni zawód - ZDJĘCIA

W 3044. odcinku serialu „Barwy szczęścia” ekobiznes Mariusza okaże się porażką

W 3044. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mariusz pojawi się w sklepie Aldony i Borysa z dostawą swojego towaru. Nie będzie miał dla przyjaciela dobrych wieści. Przekaże mu 50 butelek swojego ekologicznego oleju rzepakowego, ale z podniesioną ceną. Borys jakoś to przełknie:

- Może pięć złotych na butelce nie zniechęci klientów.

- Ja nie chciałem tego robić, ale nie miałem wyboru. Gdybym ja nawoził, to by te plony nie były tak zależne od pogody. Ale nie nawożę – będzie się tłumaczył Mariusz.

- Uprawy bio to zawsze jest ryzyko. Ale chyba wyszedłeś na swoje – stwierdzi Grzelak.

- O mało nie splajtowałem. Jeszcze się zastanawiałem, czy nie będę musiał ziemi sprzedawać. Jeszcze nie bankrutuję, ale niewiele brakowało, a bym sprzedawał ziemię – wyzna zaskakującą prawdę Mariusz. W tym drażliwym momencie Borys powita Kasię stojącą w drzwiach i przysłuchującą się rozmowie.

W 3044. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mariusz opowie Kasi o planie na nowy biznes

- Dlaczego mi nie powiedziałeś? - Kasia zapyta Mariusza w 3044. odcinku serialu „Barwy szczęścia”.

- Nie chciałem zawracać ci głowy. To są moje problemy. To nie ma żadnego wpływu na nas – odpowie ekorolnik na krawędzi bankructwa.

- Kłamstwo nie ma wpływu na nas? - Górka zrobi wielkie oczy.

- Kasieńko, ja nie miałem złych intencji. Pominąłem tylko niektóre szczegóły, fakty… - zacznie się plątać Mariusz.

I by nie trzymać już niczego w tajemnicy, zdradzi Kasi pomysł na swój nowy biznes. Zamierza wynajmować należące do niego pustostany na magazyny budowlane.

W 3044. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mariusz nie przyjmie od Kasi pieniędzy

W 3044. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mariusz powie Kasi, że długi są dla niego czymś wstydliwym i dlatego jej o nich nie powiedział. Chciał, by na początku znajomości Kasia znała go przede wszystkim jako człowieka sukcesu. Ale Górka zapewni go, że chce poznać wszystkie jego wady i zalety i zaproponuje mu pożyczkę. Mariusz jednak odmówi - będzie zbyt dumny, by je przyjąć.

„Barwy szczęścia" odcinek 3044 - piątek, 04.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2