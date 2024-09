Barwy szczęścia, odcinek 3042: Łukasz zwiąże się z Celiną? Zbliży ich wspólne śledztwo - ZDJĘCIA

Łukasz wcześniej rezygnował z romansu z Celiną w serialu "Barwy szczęścia"

Kiedy małżeństwo Rolnickiego rzeczywiście istniało, Łukasz nie odpowiadał na awanse czynione mu przez Celinę. Kiedyś razem podjęli się odszukania zaginionej osiemnastolatki. Celina została wtedy uprowadzona i uratowana tylko dzięki Sadowskiemu. Pocałowała go za to, a on odwzajemnił pocałunek. Powtórzyło się to jeszcze raz później, też przy okazji wspólnie prowadzonej sprawy, ale wówczas Celina odtrąciła Łukasza wiedząc, że on jednak kocha Kasię. Do trzech razy sztuka…?

Szantażowany Radomir z „Szoku” poprosi Łukasza o pomoc w 3042. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3042. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz podejmie się nowego śledztwa. Jeden z dziennikarzy tabloidu „Szok”, Radomir Branicki (Łukasz Wójcik), wpadnie w potężne tarapaty. Po tym, jak zdradzi żonę w gabinecie naczelnego, Błażeja (Piotr Ligienza), kochanka zacznie go szantażować, że o wszystkim powie jego żonie. Radomir zignoruje te żądania. Ale kiedy przekona się, że są poważne, Branicki poprosi o pomoc Łukasza, z którym kiedyś razem pracowali, gdy Sadowski był jeszcze dziennikarzem śledczym.

Celina pocieszy Łukasza w 3042. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Tymczasem Łukasz spotka się z Kasią (Katarzyna Glinka). Jego wciąż jeszcze żona zapyta go, czy może opowiedzieć Ksaweremu (Bartosz Gruchot) o jej związku z Mariuszem (Rafał Cieszyński) i zabrać go do niego na wieś. Łukasz, zrezygnowany, świadomy tego, że jego małżeństwa już nie ma, zgodzi się na wszystko. Poczuje się całkowicie rozbity i spędzi popołudnie z Celiną, która poradzi mu wypocić smutki na siłowni. Niebawem rozpoczną wspólne śledztwo w sprawie szantażystki. Czy tym razem zwiążą się ze sobą? Zdradzamy, że tajemnicza kobieta, która wciągnie Radomira w matnię, okaże się „seryjną” szantażystką i śledztwo w jej sprawie dopiero nabierze impetu.

„Barwy szczęścia" odcinek 3042 - środa, 02.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2