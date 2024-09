Barwy szczęścia, odcinek 3042: Łukaszowi już nie zależy na Kasi? Zgodzi się, by Ksawery dowiedział się prawdy o Mariuszu

Łukasz zrozumie, że to on jest winien rozpadu małżeństwa w „Barwach szczęścia”

Sadowski od dawna psuł relacje z żoną nie zważając na konsekwencje. Był w małżeństwie egoistą. Dla zdobycia cennych w jego pracy dla informacji nie wahał się narazić życia syna. Wreszcie zrozumie, że Kasia nigdy mu tego nie wybaczy i że sam doprowadził do sytuacji, w której małżeństwa nie da się już uratować. Zobaczy, że jego miejsce zajął już kto inny – troskliwy i spokojny Mariusz, były sąsiad rolnik i strażak.

Mariusz będzie chciał widzieć Ksawerego u siebie na wsi jak najczęściej w 3042. odcinku „Barw szczęścia”

W 3042. odcinku „Barw szczęścia” Kasia postanowi, że Ksawery musi się w końcu dowiedzieć, że ona i Mariusz są razem. Będzie jednak chciała być w porządku wobec Łukasza i wszystko ustalić wspólnie z nim. Zdecyduje, że poprosi go o zgodę na postawienie syna przed faktem dokonanym. Będzie mieć dla Mariusza wieści, na które on od dawna czekał – że Ksawery wreszcie się o nich dowie. W ten sposób będzie mogła częściej go odwiedzać.

- (…) przyjeżdżajcie razem. Ksawery jest tu mile widziany – zaprosi Kasię z synem Mariusz.

Łukasz zgodzi się na wszystko, czego będzie chciała Kasia w 3042. odcinku „Barw szczęścia”

Kasia umówi się z Łukaszem na spotkanie w SezoNOVYm.

- Co się dzieje? - zapyta mąż. Kasia wyjaśni, że chce z nim rozmawiać o Ksawerym i jej związku z Mariuszem.

- Wiesz, chciałabym przestać się przed nim kryć – powie.

Kasia zapewni Łukasza, że chce wszystko uzgodnić z nim, a on odpowie, że jeżeli doszła do wniosku, że syn powinien znać prawdę, to on się zgadza:

- Oczywiście, poinformuj go o wszystkim. Nie ma co go oszukiwać – odpowie, a Kasia mu za to podziękuje. Będzie mieć do niego jednak jeszcze jedną prośbę:

- Mam zamiar zabrać Ksawcia na wieś, do Mariusza. Ale też nie chcę tego robić za twoimi plecami – oznajmi szczerze.

- Jeszcze raz powtórzę: twoja decyzja. Ja się zgadzam, chociaż... przyznam, nie przychodzi mi to łatwo, ale tak, zabierz go na wieś – odpowie Łukasz, jednocześnie oddając już wszystkie decyzje dotyczące ich zupełnie rozpadającego się małżeństwa w jej ręce. (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl) „Barwy szczęścia" odcinek 3042 - środa, 02.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2