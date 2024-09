Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3038: Mściwa Emilka ściągnie kłopoty na siebie i Emila. Wylecą ze szkoły za znęcanie?

W 3038. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Emilka (Jessica Frankiewicz) nie tylko nie przestanie gnębić Aliny, ale zacznie przemyśliwać nad jeszcze innymi sposobami zemsty za jej hejt na sobie, Emilu (Artem Malaszczuk) i Asi (Anna Gzyra) Sokalskich. Udało się jej namówić kolegów do prześladowania rówieśniczki. Emilowi (Artem Malaszczuk) będzie przykro patrzeć na to, jak się zmieniła jego przyjaciółka. Niestety, będą to także widzieć nauczyciele i dyrekcja i Emilka wyjdzie na prowodyrkę chuliganów i szkolne utrapienie. Ona i Emil będą mieć kłopoty?