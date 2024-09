Barwy szczęścia, odcinek 3038: Dominika powie Renacie o dziecku. W tym trudnym momencie nie poradzi sobie bez przyjaciółki

Barwy szczęścia, odcinek 3038: Zapał Dominiki i Sebastiana do adopcji dziecka szybko zmaleje. Nie wezmą do siebie 8-latki z domu dziecka?

Kowalscy odrzucą Nikolę w 3038. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

W 3038. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika i Sebastian pojadą do ośrodka adopcyjnego, by poznać Nikolę. Ośmioletnia dziewczynka zostanie im wskazana jako potencjalne dziecko do adopcji. Kowalscy udadzą się do ośrodka pełni nadziei i w radosnym oczekiwaniu spotkania miłej i uśmiechniętej dziewczynki. Ale poznanie jej ich rozczaruje. Okaże się, że Nikola jest dzieckiem z problemami, które wiele przeszło w życiu i potrzebuje wyjątkowej uwagi i cierpliwości. Kowalscy zrejterują.

Dominika podzieli się z Renatą wątpliwościami dotyczącymi adopcji w 3038. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Dominika będzie czuła wyrzuty sumienia w 3038. odcinku „Barw szczęścia”. To ona przecież namówiła bezpłodnego męża na adopcję. Nakreśliła mu plan wspaniałego życia rodzinnego z miłą dziewczynką wiedząc, że on woli chłopca. W końcu cała wyprawa do ośrodka adopcyjnego okazała się wręcz nieprzyjemna. Kowalska postanowi zwierzyć się ze swoich rozterek Renacie. To jej najlepsza przyjaciółka i Dominika nie mogłaby sobie nawet wyobrazić niepodzielenia się z nią swoimi przemyśleniami. Renata wie, jak bardzo pragnie ona maleństwa. Przecież kiedy zaszła w niechcianą i nieplanowaną ciążę, Kowalska wpadła na szalony plan zaadoptowania dziecka jej i Kodura (Oskar Stoczyński). Dominika z Renatą, a Sebastian będzie rozmawiał na temat adopcji z matką, Elizą (Danuta Kowalska). Co wyniknie z tych rozmów? Czy Kowalscy zmienią zdanie i zaryzykują rodzicielstwo adoptowanej, trudnej dziewczynki?

Renata i Marcin znowu razem w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

W nowym sezonie serialu "Barwy szczęścia" Renata i Marcin wrócą do siebie. Pobyt na Teneryfie reaktywował ich związek. Renata podziękuje Dominice i Sebastianowi za to, że namawiali ją i Kodura do dania sobie drugiej szansy. Powie przyjaciółce, że chciałaby nigdy nie żałować, że pozwoliła znowu wrócić Marcinowi do swojego życia. I że obawia się utraty pracy w policji przez ukochanego, który jest uzależniony od adrenaliny, jaką ona mu daje. Renata będzie się obawiać, że ona sama nigdy mu nie wystarczy.

„Barwy szczęścia" odcinek 3038 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2