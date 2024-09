Barwy szczęścia, odcinek 3038: Zapał Dominiki i Sebastiana do adopcji dziecka szybko zmaleje. Nie wezmą do siebie 8-latki z domu dziecka?

Barwy szczęścia, odcinek 3022: Radykalna metamorfoza Renaty! Dominika od razu domyśli się, co się kryje za tą przemianą - WIDEO, ZDJĘCIA

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Kowalscy zaczną myśleć o adopcji, głównie po to, by Dominika przestała się zamartwiać stratą Mateusza. Rok spędzony z grzecznym chłopcem natchnął ich odwagą do pomysłu przysposobienia jakiegoś malucha z ośrodka adopcyjnego.

Dominika i Sebastian nie zechcą Nikoli w 3037. odcinku „Barw szczęścia”

Kowalscy nawiążą kontakt z ośrodkiem adopcyjnym i otrzymają stamtąd telefon - zostanie im zaproponowane spotkanie z ośmioletnią Nikolą. W 3037. odcinku „Barw szczęścia” Dominika i Sebastian pojadą się z nią spotkać. Na miejscu dowiedzą się o trudnych doświadczeniach Nikoli. Rozmowa z nią będzie dla pary rozczarowaniem. Postanowią jeszcze raz przemyśleć kwestię adopcji.

Nikola zostanie na lodzie w 3038. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3038. odcinku serialu „Barwy szczęścia” widzowie nie zobaczą nowej członkini rodziny Kowalskich w ich pięknym mieszkaniu. Adopcja Nikoli zacznie wzbudzać w Dominice i Sebastianie coraz więcej wątpliwości. Pogawędka z dzieckiem w ośrodku adopcyjnym przekonała ich, że wcale jeszcze nie są gotowi na podjęcie się wychowania dziecka. Co innego opieka nad bezkonfliktowym synem koleżanki, którego znali już wcześniej, a co innego misja na całe życie – wychowanie już w dużym stopniu ukształtowanej dziewczynki, okaleczonej psychicznie przez ciężkie przeżycia.

„Barwy szczęścia" odcinek 3038 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2