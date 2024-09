Barwy szczęścia, odcinek 3022: Kodur porzuci Renatę, kiedy straci pracę? Ona mu nie wystarczy!

Renata znowu zakochana w Kodurze w 3022. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Na koniec sezonu „Barw szczęścia” przed wakacjami Kodur popędził na lotnisko z walizką gotów błagać Renatę, by pozwoliła mu polecieć ze sobą na Teneryfę. Zgodziła się i podczas zimowego urlopu para wszystko sobie wyjaśniła. Po powrocie – już w nowym sezonie – znowu będą razem, zakochani. W 3022 odcinku serialu Renata przypomni sobie, że ukochany spędził urlop dłuższy, niż otrzymał na niego pozwolenie. Taka niesubordynacja może go drogo kosztować. Renata wie, jak ważna jest dla Marcina praca. Jest wręcz uzależniony od adrenaliny, jaką mu daje. Zacznie się obawiać, co może się zmienić po tym, jak ją straci. Jeżeli tak się stanie, Marcin będzie miał już tylko ją. A ona sama chyba mu nie wystarczy… Renata będzie się martwić, że Kodur się nią znudzi i ją rzuci.

Kodur wyleci z policji w 3022. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

W 3022. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po wakacjach Kodur stawi się na komendzie z duszą na ramieniu. Będzie się obawiał rozmowy z szefem i dyscyplinarki za samowolne opuszczenie miejsca pracy. Nie dostał przecież pozwolenia na tyle dni urlopu, jaki odbył na rajskiej wyspie z Renatą. Będzie sobie zadawał pytanie, ile zapłaci za posłuchanie Sebastiana (Marek Krupski) i pójście za głosem serca?

Marcin zostanie zdegradowany po powrocie z wakacji w 3022. odcinku „Barw szczęścia" po wakacjach?

W 3022. odcinku „Barw szczęścia" komendant będzie już czekał na Marcina. Kodur spędzi u niego godzinę na rozmowie na temat dalszego przebiegu jego kariery w policji. A na jej koniec komendant poinformuje go o karze, którą dla niego obmyślił. Marcin będzie musiał zrobić porządek w magazynie z dowodami! Kodur odetchnie z ulgą… Mogło być dużo gorzej (za: Swiatseriali.interia.pl).

„Barwy szczęścia" odcinek 3022 - środa, 04.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2