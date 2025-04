Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3187: Asia chora ze strachu na myśl o spotkaniu z byłymi teściami. Nie wie, czego się po nich spodziewać!

W 3187. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Asia (Anna Gzyra) zrozumie, że nie może blokować Emilowi (Artem Malaszczuk) możliwości podróżowania poza Europę i posłucha Huberta (Marek Molak). Pyrka uważa, że powinna postarać się o zgodę byłego męża na wyrobienie dziecku paszportu. Sokalska poprosi go, by towarzyszył jej w wyjeździe do byłych teściów, którzy powinni mieć kontakt ze swoim synem. Przed spotkaniem będzie gryzła palce ze stresu.