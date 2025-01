Barwy szczęścia, odcinek 3132: Bruno stanie po stronie zboczonego Kępskiego! Zszokowana Oliwka odejdzie z hotelu – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3132 - środa, 19.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3132 odcinku „Barw szczęścia” Bruno umówi się na spotkanie z Henrykiem tuż po tym, gdy dowie się, że Madzia doniesie do niego na policję. Zdradzamy, że Stański będzie musiał zrobić to już osobiście, a nie przez Justina, który wcześniej uniemożliwi zboczeńcowi powrót do hotelu, gdy dowie się o ataku Kępskiego na jego przyjaciółkę od Oliwki. Tym bardziej, że i Skotnicki będzie gotowy zostawić szefa na lodzie, gdy w końcu przyzna mu się, że zakochał się w Reginie (Kamila Kamińska) i z tego względu będzie w stanie nawet odejść z pracy, gdyż Bruno już wcześniej nie pochwali jego relacji z pianistką. Choć przecież sam wdał się w romans z recepcjonistką Karoliną (Marta Dąbrowska), ale kogoś innego już nie pochwali! W przeciwieństwie w 3132 odcinku „Barw szczęścia” do zachowania zboczonego Henryka!

Stański wstawi się za zboczonym Kępskim w 3132 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3132 odcinku „Barw szczęścia” Stański nie będzie miał zamiaru rezygnować ze współpracy z Kępskim, mimo ciążących na nim zarzutów. Bruno jako jedyny stanie po stronie zboczeńca, czym mocno zszokuje Oliwkę, która na jego widok aż nie będzie w stanie powstrzymać emocji! I nic dziwnego, gdyż przecież drań straszliwie skrzywdzi jej przyjaciółkę, a co gorsza nie będzie to pierwszy raz, bo nie dość, że już wcześniej się do niej dobierał, to jeszcze kiedyś w podobny sposób potraktował Grażynę (Kinga Suchan). W 3132 odcinku „Barw szczęścia” wściekła Zbrowska nie utrzyma nerwów na wodzy i wejdzie w ostrą sprzeczkę ze Stańskim, po której zdecyduje się odejść z pracy w hotelu, gdy szef weźmie zboczeńca w obronę, bo będzie to dla niej aż nie do przyjęcia. I nic dziwnego, gdyż przecież na Henryka wyprze się jego własny syn Tomasz (Jakub Sokołowski), a jej partner, a przełożony już nie!

Oliwka zostawi Bruna na lodzie w 3132 odcinku „Barw szczęścia”!

I nic dziwnego, gdyż w 3132 odcinku „Barw szczęścia” Brunem będą kierować wyłącznie względy biznesowe! Stański nie będzie chciał rezygnować z udziałów Kępskiego, gdyż zda sobie sprawę, że bez nich nie spłaci Bożeny (Marieta Żukowska), a bez tego straci hotel! Oczywiście, kochanek Karoliny nie będzie chciał do tego dopuścić, ale najwyraźniej zapomni, że jego wspólnikiem będzie także i Tomasz, który w tej sytuacji także będzie mógł się wycofać tak samo jak Oliwka! Tym bardziej, że w 3132 odcinku „Barw szczęścia” Zbrowska zdecydowanie stanie po stronie swojej pokrzywdzonej przyjaciółki! Czy w tej sytuacji także przekona ukochanego do wycofania się z hotelu? Szczególnie, że wcześniej Kępski zapewniał ją, że będzie gotowy się wycofać, jeśli to nie będzie jej odpowiadać! A zatem jak będzie? Przekonamy się już niebawem?