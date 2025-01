Barwy szczęścia, odcinek 3122: Grażyna wesprze skrzywdzoną Madzię! Nie będzie jedyną ofiarą Kępskiego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3122 - środa, 7.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3122 odcinku "Barw szczęścia" zrozpaczona Madzia w końcu wyrzuci z siebie to, co zrobił jej Henryk! Ale wcale nie powie o tym swojej przyjaciółce Oliwcie (Wiktoria Gąsiewska), która będzie spotykać się z synem jej oprawcy, czy byłemu chłopakowi Wiktorowi (Grzegorz Kestranek), który będzie jego wnukiem! Tylko jego matce, a byłej kochance Tomasza, Grażynie! Tym bardziej, że Wiracka doskonale będzie wiedzieć, co ona będzie teraz przeżywać, gdyż wcześniej sama padnie ofiarą Adamskiego. Ale jak się okaże w 3122 odcinku "Barw szczęścia" nie tylko, gdyż wówczas wyjdzie na jaw, że Madzia nie była jego jedyną ofiarą, gdyż Kępski dobierał się i do niej!

Grażyna zacznie namawiać Madzię, aby doniosła na zboczonego Henryka policji w 3123 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3122 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna wesprze załamaną Madzię, a na dodatek zacznie ją nakłaniać, aby poszła z tym na policję. Wiracka nie będzie chciała, aby Kępskiemu uszło to na sucho, gdyż uzna, że powinien zapłacić za to, co zrobił! Tym bardziej, że po skrzywdzeniu Madzi nie odpuści i wróci do niej po jeszcze więcej! Dlatego w 3123 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna namówi ją, aby opowiedziała wszystko Kodurowi (Oskar Stoczyński), który wcześniej zajmował się sprawą Adamskiego i dorwał jej oprawcę. I w przypadku Kępskiego będzie liczyć na powtórkę. Szczególnie, że dzięki temu zapłaciłby także za to, co w przeszłości zrobił i jej!

Wiracka sama wymierzy sprawiedliwość obrzydliwemu Kępskiemu w 3124 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3123 odcinku "Barw szczęścia" Wiracka osobiście przyprowadzi Madzię na komendę, aby ta mogła złożyć zeznania. Ale czy dziewczyna się na nie zdecyduje? Czy doniesie na dziadka byłego chłopaka i ojca obecnego ukochanego jej przyjaciółki? Tego dowiemy się już niebawem, ale pewnym jest, że Grażyna w 3124 odcinku "Barw szczęścia" tak tego nie zostawi i sama postanowi wymierzyć sprawiedliwość zboczonemu Henrykowi! I w tym celu zjawi się w hotelu Stańskich, gdzie publicznie uderzy go w twarz, czym od razu zwróci uwagę Justina (Jasper Sołtysiewicz), który o wszystkim zaalarmuje Oliwkę. Czy Zbrowska dojdzie do prawdy? Przekonamy się!