Barwy szczęścia, odcinek 3112: Bartek zacznie uwodzić Olgę! Zdradzi Marka i podzieli los swojej córki Michaliny? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3112 - środa, 22.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3112 odcinku "Barw szczęścia" współpraca Olgi i Bartosza coraz bardziej zacznie niepokoić Marka! I nic dziwnego, gdyż w jej trakcie jego ukochana i jej podopieczny mocno się do siebie zbliżą! A wszystko przez to, że kobieta zlituje się nad chłopakiem, którego rzuci dziewczyna, przez co on wpadnie w depresję. I wówczas to Olga wyciągnie do niego pomocną dłoń i zaprosi go pod swój dach, gdzie Bartoszowi bardzo się spodoba! I choć będzie miała być to sytuacja tylko tymczasowa, o czym z resztą ukochana będzie zapewniać Złotego, to jednak w 3112 odcinku "Barw szczęścia" chłopakowi tak spodoba się u swojej agentki, że postanowi wcale się od niej nie wyprowadzać!

Bartosz znajdzie sposób, aby zostać u Olgi na stałe w 3112 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3112 odcinku "Barw szczęścia" Bartosz zrezygnuje z szukania lokum dla siebie i postanowi na stałe zostać u Olgi! Oczywiście, chłopak zda sobie sprawę, że na dłuższą metę tak nie pociągnie, gdyż agentka będzie mogła odkryć jego prawdziwe zamiary, dlatego zdecyduje się ją uwieźć. Choć będzie świadomy tego, że spotyka się już ona z Markiem, którego nawet zdąży poznać, ale to nie będzie stanowić dla niego żadnego problemu! A wręcz przeciwnie, gdyż w 3112 odcinku "Barw szczęścia" Bartosz będzie gotowy na wszystko, aby tylko osiągnąć swój cel i zamieszkać u Olgi na stałe!

Ukochana Marka ulegnie młodemu podopiecznemu i zdradzi Złotego w 3112 odcinku "Barw szczęścia"?

I już w 3112 odcinku "Barw szczęścia" otwarcie zacznie ją uwodzić i to na oczach wszystkich! I choć początkowo Bartosz posunie się do drobnych gestów w jej domu, gdy w ramach podziękowania wręczy jej piękny bukiet kwiatów i się do niej przytuli, to w 3112 odcinku "Barw szczęścia" już przestanie się hamować i czule zacznie ją gładzić po policzku na oczach kelnerek i klientów "Feel Good"! A Olga nie będzie się temu zbytnio opierać! Czy zatem plan Bartosza wypali, a ukochana Marka mu ulegnie? Czy matka Michaliny zachowa się dokładnie tak jak swoja córka i także zdradzi Złotego z kolegą z pracy? Przekonamy się już niebawem!