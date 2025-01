Barwy szczęścia, odcinek 3110: Marek odkryje, że Olga spędziła noc z Bartoszem! Ich relacja wymknie jej się spod kontroli - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3110 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3110 odcinku "Barw szczęścia" Olga zajmie się kolejnym podopiecznym ze swojej agencji! I choć Markowi już nie podobało się jak poświęcała się dla Wiktorii (Monika Mikołajczak), to co zrobi dla Bartosza już przerośnie jego najśmielsze oczekiwania! A wszystko przez to, że jego ukochana zaprosi go do siebie na noc, co już stanowczo mu się nie spodoba! Tyle tylko, że Olga nie zrobi tego dla własnej przyjemności, a jedynie z chęci pomocy chłopakowi, który po rozstaniu z dziewczyną znajdzie się w kompletniej rozsypce. Do tego stopnia, że aż wpadnie w depresję! Ale z pomocą ukochanej Złotego w 3110 odcinku "Barw szczęścia" zacznie wychodzić na prostą! I to aż za bardzo!

Relacja Olgi i Bartosza zacznie poważnie niepokoić Marka w 3112 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć w 3110 odcinku "Barw szczęścia" ukochanej Marka uda się go udobruchać, to z czasem Złoty zacznie przyglądać się ich relacji z coraz większym niepokojem! A to dlatego, że Olga zupełnie przestanie nad nią panować, a Bartosz niebezpiecznie się do niej zbliży! Zdradzamy, że 3111 odcinku "Barw szczęścia" chłopak wpadnie w szał, gdy odkryje, że ktoś ukradł z firmowego konta jego agentki 25 tysięcy złotych, które będą należeć do niego. I choć ukochana Marka od razu zgłosi sprawę na policji, to ta poinformuje ją, że są marne szanse na to, że uda się je odzyskać, przez co Bartosz już nie wytrzyma! Ale szybko przeprosi za swój wybuch i zjawi się u niej z bukietem pięknych kwiatów! Jednak na tym nie poprzestanie!

Matka Michaliny także dopuści się zdrady na Złotym w 3112 odcinku "Barw szczęścia"?

I już w 3112 odcinku "Barw szczęścia" zacznie pozwalać sobie na coraz więcej i nawet nie będzie się z tym ukrywał! Bartosz czule pogładzi Olgę po policzku w trakcie ich spotkania w "Feel Good", a ukochana Marka nie będzie się zbytnio przed tym bronić, przez co ich współpraca już w ogóle przestanie podobać się Markowi, a między kochankami dojdzie nawet z tego powodu do kłótni! I nic dziwnego, gdyż w 3112 odcinku "Barw szczęścia" Złoty po prostu będzie obawiał się tego, że Olga powieli scenariusz Michaliny (Anna Pentz) i także zdradzi go i zostawi dla znajomego z pracy, jak zrobiła to jej córka z jego synem Witkiem (Witold Sosulski)! Ale czy tak faktycznie się stanie? Tego dowiemy się już niebawem!