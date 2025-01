Barwy szczęścia, odcinek 3120: Kępski potwornie skrzywdzi Madzię, ale na tym nie poprzestanie! Wróci po więcej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3120 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3120 odcinku "Barw szczęścia" Henryk aż za bardzo wywiąże się ze swojej propozycji złożonej Madzi i wyśle jej pieniądze na konto jeszcze nim oficjalnie zostanie jej wspólnikiem! Zdradzamy, że Kępski wyjdzie z taką inicjatywą, gdy dowie się o problemach finansowych byłej dziewczyny Wiktora, za które poniekąd będzie winien i jego wnuk. Dlatego jego dziadek postanowi wziąć za to odpowiedzialność i nieco wspomóc Madzię, choć tak naprawdę będzie mu przyświecał w tym zupełnie inny cel, o czym dziewczyna znów boleśnie przekona się w 3120 odcinku "Barw szczęścia". Z tą różnicą, że tym razem Henryk się już nie zatrzyma!

Henryk znów zacznie molestować Madzię w 3120 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3120 odcinku "Barw szczęścia" Madzia dozna szoku, gdy zobaczy na swoim koncie pieniądze jeszcze przed podpisaniem oficjalnej umowy z Henrykiem. Ale Kępski szybko załatwi formalności i postanowi uczcić ich współpracę alkoholem, po którym nieźle mu odwali! A to dlatego, że w 3120 odcinku "Barw szczęścia" zboczeniec znów zacznie dobierać się do Madzi tak samo jak miało to miejsce przy ich zapoznaniu. Z tą jednak różnicą, że wówczas Henryk został powstrzymany przez rodzinę, gdyż wszystko odbywało się na oczach jego najbliższych. A teraz nie będzie miał, kto go zatrzymać, a co gorsza pomóc dziewczynie, którą Kępski mocno skrzywdzi!

Zboczony Kępski nie poprzestanie na 1 razie w 3120 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3120 odcinku "Barw szczęścia" na tym nie poprzestanie i już kolejnego dnia wróci po więcej. Choć Madzia i tak jeszcze nie zdąży dojść do siebie, po tym, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru. Dziewczyna nie będzie mogła uwierzyć w okrucieństwo Henryka, który w w 3121 odcinku "Barw szczęścia" nie odpuści jej nawet, gdy w końcu dostanie to, czego będzie chciał! I wówczas Madzia już kompletnie się załamie i tylko Grażynie (Kinga Suchan) powie, co zrobił jej Kępski! Tym bardziej, że wcześniej to ona padła ofiarą tego samego okrucieństwa i jak się okaże nie tylko! A to dlatego, że byłej kochanki Tomasza wcale nie zdziwi zachowanie Henryka, gdyż wyjdzie na jaw, że ona nie była jego pierwszą ofiarą! Dlatego matka Wiktora zacznie ją namawiać, aby doniosła na zboczeńca policji, żeby ten w końcu mógł odpowiedzieć za swoje czyny. Ale czy Madzia się na to zdecyduje? Przekonamy się już niebawem!

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Mariusz weźmie na siebie winę za śmierć Szymańskiego! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.