Barwy szczęścia, odcinek 3119: Madzia nie zgodzi się na powrót Wiktora! Wybierze starszego Kępskiego i szybko tego pożałuje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3119 - piątek, 31.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3119 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor znów zacznie szukać kontaktu z Madzią. Kępski postanowi oddać byłej dziewczynie zaległe pieniądze, które mu pożyczyła, gdy jeszcze mieszkali razem. Tym bardziej, że w 3119 odcinku "Barw szczęścia" jego dawna ukochana będzie w naprawdę złej kondycji finansowej, z czego zwierzy się jedynie Oliwce (Wiktoria Gąsiewska). Do tego stopnia, że zacznie nawet rozważać zamknięcie showroomu, gdyż nie będzie jej stać na jego utrzymanie. Szczególnie, że po zerwaniu umowy przez Wiktorię (Monika Mikołajczak) nie będzie miała żadnych stałych zleceń, a Olga (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska) nie zapłaci jej na czas! Dlatego pojawienie się Wiktora z pieniędzmi będzie dla niej zbawieniem!

- Za mieszkanie - cytuje słowa Wiktora swiatseriali.interia.pl.

- Już razem nie mieszkamy - przypomni mu Madzia, a gdy jej eks przyzna, że spłaca tylko zaległy dług, to poczuje ulgę - Bardzo mi się przydadzą!

Madzia wybierze Henryka a nie Wiktora w 3119 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3119 odcinku "Barw szczęścia" Madzia przyjmie zaległe pieniądze, ale od razu domyśli się, że były chłopak nie przyszedł tu tylko po to, aby jej je oddać. I od razu zaznaczy, że to nic między nimi nie zmieni i już do siebie po prostu nie wrócą.

- Ale... Nie wrócimy do siebie. My po prostu nie pasujemy do siebie - Madzia postawi sprawę jasno.

I wówczas w 3119 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor postanowi poszukać wsparcia u dziadka! Kępski opowie Henrykowi o problemach finansowych Madzi, co senior postanowi wykorzystać. Ale nie dla dobra wnuka, a swojego! Dlatego czym prędzej także zjawi się w mieszkaniu dziewczyny i złoży jej ofertę nie do odrzucenia!

- Widziałem się dziś w Wiktorem... - zacznie Henryk, ale Madzia nie pozwoli mu nawet dokończyć zdania - Jeśli chce się pan bawić w mediatora, to traci pan czas.

- Nie mam zamiaru mieszać się w wasze uczucia. Wiktor wspomniał, że masz problemy finansowe, a ja szukam nowych inwestycji - wyjaśni Kępski, po czym zaproponuje jej, iż mógłby zostać jej wspólnikiem - Branża modowa jest raczej dochodowa, obserwuję ją... Znasz się na niej i jesteś głodna sukcesu. Widzę szanse na korzyść przy umiarkowanym ryzyku.

Madzia gorzko pożałuje swojego wyboru w 3120 odcinku "Barw szczęścia"!

I jego propozycji w 3119 odcinku "Barw szczęścia" Madzia już nie odrzuci! Przyjaciółka Oliwki zgodzi się na współpracę z Henrykiem, choć szybko tego pożałuje, bo choć Kępski wywiąże się z warunków ich umowy i przeleje jej środki na konto, to przyjdzie je odebrać z nawiązką. I już w 3120 odcinku "Barw szczęścia" ponownie zjawi się w jej mieszkaniu, gdzie ponownie zacznie się do niej dobierać, ale tym razem skutecznie, gdyż już nikt nie zdoła go powstrzymać. I senior w końcu osiągnie swój chory cel, a Madzia zrozumie, jak wielki popełniła błąd. Ale na to będzie już za późno...