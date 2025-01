Barwy szczęścia, odcinek 3119: Tak Kępski podejdzie Madzię! Złoży jej propozycję nie do odrzucenia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3119 - piątek, 31.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3119 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka i Wiktor dowiedzą się o problemach finansowych Madzi, które będą tak poważne, że dziewczyna zacznie nawet myśleć o zamknięciu showroomu, gdyż nie będzie jej stać na jego utrzymanie. Tym bardziej, że po zakończeniu stałej współpracy z Wiktorią (Monika Mikołajczak), przyjaciółka Zbrowskiej nie będzie miała żadnych stałych zleceń, przez co znajdzie się w naprawdę trudnej sytuacji. Ale wtedy z zaskakującą propozycją wyskoczy Henryk, który w 3119 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy o jej kłopotach od swojego wnuka. I oczywiście zdecyduje się pomóc, choć wcale nie będzie miał czystych intencji. Ale niestety o tym Madzia boleśnie przekona się dopiero później...

Henryk zaoferuje Madzi pomoc finansową w 3119 odcinku "Barw szczęścia"!

Choć już w 3119 odcinku "Barw szczęścia" z oporem otworzy drzwi, gdy po drugiej ich stronie zobaczy Henryka. A to dlatego, iż doskonale będzie pamiętać o tym, jak próbował się do niej dobierać na rodzinnej kolacji u Kępskich. Ale mimo wszystko wpuści go do środka, a Kępski jak podaje swiatseriali.interia.pl od razu zacznie jej się tłumaczyć z powodu swojej niespodziewanej wizyty, który w pierwszej chwili dziewczyna zupełnie źle odczyta.

- Widziałem się dziś w Wiktorem... - zacznie Henryk, ale Madzia nawet nie pozwoli mu dokończyć - Jeśli chce się pan bawić w mediatora, to traci pan czas...

Ale już po chwili w 3119 odcinku "Barw szczęścia" wszystko stanie się jasne, a Henryk wyskoczy z propozycją nie do odrzucenia! Henryk zaoferuje Madzi współpracę, a co za tym idzie pieniądze, które w jej sytuacji będą jej bardzo potrzebne!

- Nie mam zamiaru mieszać się w wasze uczucia. Wiktor wspomniał, że masz problemy finansowe, a ja szukam nowych inwestycji... Branża modowa jest raczej dochodowa, obserwuję ją... Znasz się na niej i jesteś głodna sukcesu. Widzę szanse na korzyść przy umiarkowanym ryzyku - wyjaśni Kępski.

Madzia przyjmie propozycję Kępskiego w 3119 odcinku "Barw szczęścia" i szybko tego pożałuje!

I nic dziwnego, że w tej sytuacji w 3119 odcinku "Barw szczęścia" zdesperowana Madzia przyjmie jego ofertę. Tym bardziej, że przecież nieco wcześniej Henryk zostanie już jednym z inwestorów Bruna (Lesław Żurek) w hotelu Stańskich, przez co dziewczynie nawet przez myśl nie przyjdzie, że Kępskiemu może chodzić o coś zupełnie innego. Ale już w 3120 odcinku "Barw szczęścia" równie szybko, jak i boleśnie się o tym przekona! Zdradzamy, że w pierwszej chwili Madzia dozna szoku, gdy zobaczy na swoim koncie pieniądze, mimo iż jeszcze nie podpiszą umowy. Ale Henryk prędko nadrobi zaległości i ponownie zjawi się w jej mieszkaniu, gdzie po kilku lampkach alkoholu znów zacznie dobierać się do byłej dziewczyny Wiktora. Jednak tym razem już skutecznie i bez żadnych świadków okropnie ją skrzywdzi...