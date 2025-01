Barwy szczęścia, odcinek 3127: Kępski wypnie się na zboczonego ojca! Stanie po stronie Madzi i Grażyny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3127 - środa, 12.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3127 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz stanowczo potępi zachowanie swojego zboczonego ojca. A już tym bardziej, gdy dowie się, że atak na Madzię nie był jego pierwszym wyskokiem, gdyż już w przeszłości Henryk dobierał się także do jego byłej kochanki, Grażyny, o czym, żeby było ciekawej, wiedziała także i jego matka. I to będzie dla Kępskiego prawdziwy szok. Nie dość, że biznesmen nie będzie mógł uwierzyć, że jego ojciec był w ogóle w stanie rzucić się i straszliwie skrzywdzić zarówno Madzię, jak i Grażynę, to jeszcze dowie się, że na to bestialstwo ciche przyzwolenie dała mu jego matka, przez co Henryk zaatakował po raz kolejny. Tym bardziej, że za pierwszym razem nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności i gdyby nie Wiracka, to w 3127 odcinku "Barw szczęścia" byłoby podobnie!

Tomasz odetnie się od rodziny Kępskich w 3127 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3127 odcinku "Barw szczęścia" policja zacznie przesłuchiwać uczestników koncertu Reginy (Kamila Kamińska) w hotelu Stańskich, gdyż właśnie po nim dojdzie do ataku Henryka na Madzię. A cała machina ruszy tylko dlatego, że Grażyna namówi Madzię, aby doniosła na Kępskiego, Kodurowi (Oskar Stoczyński), aby ten znów się nie wywinął. I choć senior zjawi się na przesłuchaniu, to jednak nie zostanie zatrzymany. Tym bardziej, iż będzie przekonany, że nic złego nie zrobił, w co jego syn aż nie będzie mógł uwierzyć. Do tego stopnia, że postanowi się na niego wypiąć, stając zdecydowanie po stronie jego ofiar, które straszliwie skrzywdził razem z jego matką. I w ten sposób w 3127 odcinku "Barw szczęścia" Kępski odetnie się od swojej rodziny!

Henryk skrzywdzi nie tylko Madzię i Grażynę, ale i własnego syna w 3127 odcinku "Barw szczęścia"!

Choć w 3127 odcinku "Barw szczęścia" to wcale nie będzie dla niego łatwe. I nic dziwnego, gdyż w końcu będzie chodzić o jego rodziców, którzy nie okażą się tymi, za jakich ich uważał. I to sprawi, że Tomasz kompletnie się załamie. Oczywiście, w 3127 odcinku "Barw szczęścia" Kępski będzie mógł liczyć na wsparcie swojej ukochanej Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), a prywatnie także przyjaciółki Madzi, przez co nie będzie mógł zachować się inaczej. Tym bardziej, że w grę wejdzie przecież też i jego dawna kochanka, która także nie przestanie być przy pokrzywdzonej dziewczynie. Szczególnie, że doskonale będzie wiedzieć, co ona teraz przeżywa.