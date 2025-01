Barwy szczęścia, odcinek 3125: Tomasz dowie się o ataku ojca na Madzię! Odkryje, że dopadł także Grażynę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3125 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3125 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz wreszcie dowie się o ataku ojca na Madzię, gdy Justin stanie się świadkiem konfrontacji Grażyny z Henrykiem. Skotnicki natychmiast doniesie o wszystkim Oliwce (Wiktoria Gąsiewska), która postanowi zbadać sprawę i w ten sposób jako druga, tuż po Wiarackiej, dowie się, że Kępski straszliwie skrzywdził jej przyjaciółkę. I wówczas prawda dotrze także i do Tomasza. Tym bardziej, że nie będzie to pierwsza próba ataku jego ojca na Madzię, tyle tylko, że tym razem z dramatycznym skutkiem, w co w 3125 odcinku "Barw szczęścia" jego syn aż nie będzie mógł uwierzyć. A szczególnie, gdy przy okazji wyjdą na jaw i inne okoliczności!

Tomasz dowie się, że Henryk skrzywdził nie tylko Madzię, ale i Grażynę w 3126 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3126 odcinku "Barw szczęścia" Kępski dozna jeszcze większego szoku, gdy spotka się z Grażyną i dowie się, że Madzia nie była jedyną ofiarą jego ojca, który w przeszłości w taki sam sposób skrzywdził także i jego byłą kochankę. A już tym bardziej, gdy Wiracka przyzna, że o wszystkim wiedziała i jego matka, która nic z tym nie zrobiła. I w efekcie jego ojciec nie poniósł żadnej kary i w 3126 odcinku "Barw szczęścia" także będzie ku temu bliski, bo choć zostanie oficjalnie przesłuchany, gdy Madzia, za namową Grażyny, doniesie na niego Kodurowi (Oskar Stoczyński), a ten przekaże sprawę do prokuratury, to jednak nie zostanie zatrzymany i jak gdyby nic spróbuje wrócić do hotelu Stańskich, gdzie będą przecież pracować przyjaciele jego ofiary. I właśnie oni mu to uniemożliwią!

Kępski wypnie się na ojca w 3126 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w tej sytuacji w 3126 odcinku "Barw szczęścia" i Tomasz nie pozostanie obojętny i od razu zdecyduje się skonfrontować nie tylko ze zboczonym ojcem, ale także i kryjącą go matką. Kępski wyrzuci rodzicom, co myśli na ten temat i stanowczo się na nich wypnie, jednoznacznie stając po stronie pokrzywdzonej Madzi i wcześniej Grażyny. Choć bardzo dużo będzie go to kosztowało, czego świadkiem w 3127 odcinku "Barw szczęścia" stanie się Oliwka. Ale Tomasz nie będzie mógł postąpić inaczej, nawet gdy będzie chodzić o jego ojca, gdyż straszliwie będzie brzydził się tym, co zrobił!