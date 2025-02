Barwy szczęścia, odcinek 3127: Zeznania Reginy i Justina zaszkodzą Madzi! Zwyrodnialec Henryk się wywinie!

Barwy szczęścia, odcinek 3129: Celina ostrzeże Agnieszkę przed Łukaszem! Ujawni, co tak naprawdę łączy go z Kasią – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3127 - środa, 12.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3127 odcinku „Barw szczęścia” policja przesłucha wszystkich uczestników koncertu Reginy w hotelu Stańskich, po którym doszło do brutalnego ataku zboczonego Henryka na Madzię! A w tym przede wszystkim pianistkę i głównego organizatora, którym był oczywiście Justin. W 3127 odcinku „Barw szczęścia” Czapla i Skotnicki zostaną wezwani na komisariat, ale jak podaje swiatseriali.interia.pl nie stanie się to w tym samym czasie, gdyż jako pierwsza swoje zeznania złoży artystka. A dopiero potem na komendzie zjawi się biznesmen, który po złożeniu wyjaśnień uda się wprost do fitness klubu, aby wypytać ukochaną, jak jej poszło.

- Słabo – przyzna otwarcie Regina.

Regina i Justin zeznają przeciwko Madzi w 3127 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale w 3127 odcinku „Barw szczęścia” okaże się, że nie tylko ona będzie niezadowolona ze swoich zeznań, gdyż podobne odczucia będzie miał i Justin. Oczywiście, kochankowie za wszelką cenę będą chcieli uchronić Madzię, czego policjant się domyśli, gdyż prywatnie będzie ona przyjaciółką Skotnickiego. Dlatego tak go dociśnie, że nie będzie na to miejsca!

- Ja też nie jestem zadowolony. Przygotowywałem się, miałem zdania poukładane w głowie, a jak mnie ten gliniarz docisnął, to jakoś krzywo wypadło – wyzna Justin, po czym doda - Ale... w sumie... zeznaliśmy tylko jak było…

I choć w 3127 odcinku „Barw szczęścia” Regina oczywiście przyzna mu rację, to wcale nie będzie z tego zadowolona. A to dlatego, iż zda sobie sprawę, że ich zeznania będą mogły tylko zaszkodzić Madzi, która przecież wcześniej sama upije się na ich koncercie. Do tego stopnia, że przecież za radą kochanki, Justin wysłał ją do domu, gdzie następnie zjawił się zboczony Henryk!

- To czemu czuję, że ta prawda może Madzi zaszkodzić? - spyta smutno Czapla.

Henryk uniknie odpowiedzialności w 3139 odcinku „Barw szczęścia”!

Oczywiście, w 3127 odcinku „Barw szczęścia” Justin od razu zacznie pocieszać swoją kochankę, po czym szybko zmieni temat, aby więcej już nie zamartwiała się Madzią. Ale niestety nie będzie świadomy, że przeczucia Reginy będą słuszne!

- Chodź do mnie – szepnie Skotnicki, po czym przyciągnie ją do siebie i przytuli.

A to dlatego, że już w 3139 odcinku „Barw szczęścia” Madzia dowie się od Natalii (Maria Dejmek), że umorzono śledztwo w sprawie brutalnego ataku na nią przez Henryka, który finalnie wywinie się od odpowiedzialności! Czy zatem faktycznie przyczynią się do tego zeznania Reginy i Justiny? Przekonamy się już niebawem!