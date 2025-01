Barwy szczęścia, odcinek 3125: Oliwka powie Tomaszowi o ataku Kępskiego na Madzię! Wszystkiego się wyprze - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Mariusz wyjdzie na wolność! Kodur udowodni, że to nie on zabił Szymańskiego

"Barwy szczęścia" odcinek 3125 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3125 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka w końcu dowie się, co Henryk zrobił Madzi, ale wcale nie od razu, gdyż jako pierwsza usłyszy o tym Grażyna, która od razu postanowi skonfrontować się ze zboczeńcem! Tym bardziej, że Kępski skrzywdzi byłą dziewczynę jej syna Wiktora (Grzegorz Kestranek) tak samo jak kiedyś ją, przez co Wiaracka sama zdecyduje się mu wymierzyć sprawiedliwość w hotelu Stańskich i to na oczach zszokowanego Justina (Jasper Sołtysiewicz). Oczywiście, Skotnicki natychmiast doniesie o tym Zbrowskiej, która od razu postanowi wyjaśnić sprawę. I w tym celu zjawi się u Madzi i w 3125 odcinku "Barw szczęścia" wreszcie i ona dowie się o kolejnym ataku zboczonego Henryka na jej przyjaciółkę, ale tym razem z tragicznym skutkiem! A przy okazji i o wcześniejszym na Grażynę!

Tomasz dowie się o ataku zboczonego ojca nie tylko na Madzię, ale i Grażynę w 3125 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3125 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska natychmiast doniesie Tomaszowi o ataku jego ojca, choć jak podaje swiatseriali.interiapl Kępski w pierwszej chwili w to nie uwierzy! Ale gdy Oliwka powie mu, że Henryk zaatakował nie tylko Madzię, ale i wcześniej Grażynę, to już nic nie będzie dla niego takie pewne!

- Nie mieści mi się to w głowie. To musi być jakieś nieporozumienie... Nigdy nie uwierzę, że mój ojciec jest zdolny do czegoś takiego - uzna Tomasz.

- Twój ojciec nie zrobił tego pierwszy raz - powie stanowczo Oliwka, a po chwili milczenia doda - Kiedyś to samo zrobił Grażynie...

I w 3125 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz od razu postanowi to wyjaśnić. Dlatego weźmie ojca na stronę i zacznie dopytywać o atak na Madzię, którego senior oczywiście się wyprze i to z przyjaciółki Oliwki zrobi tą złą!

- To jakiś obłęd. Małolata wymyśla niestworzone historie, bo nie chce mi oddać pieniędzy... Pożyczyłem jej dwadzieścia tysięcy... - okłamie go Henryk.

Henryk okłamie syna w 3125 odcinku "Barw szczęścia", ale Kępski i tak dowie się prawdy!

Tyle tylko, że jego kłamstwo w 3125 odcinku "Barw szczęścia" nie potrwa długo, gdyż w tym samym momencie ich rozmowę przejmie Kodur (Oskar Stoczyński)! Inspektor zaprosi Kępskiego na komendę w celu złożenia wyjaśnień, czym mocno zirytuje seniora, któy dalej będzie szedł w zaparte!

- No, nie! To jakaś paranoja, wymysły jakiejś... - zacznie się wypierać, ale syn już mu nie uwierzy!

Tym bardziej, że w 3126 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz spotka się z Grażyną, która wszystko mu potwierdzi. A na dodatek powie coś, co zszokuje go jeszcze mocniej! A mianowicie, że o wszystkim wiedziała także i jego matka Wanda (Maja Barełkowska), co będzie dla niego ogromnym ciosem! Do tego stopnia, że wypnie się na swoich rodziców i zdecydowanie stanie po stronie pokrzywdzonych przez jego ojca dziewczyn!