Barwy szczęścia, odcinek 3183: Oliwka po pogrzebie Henryka stanie po stronie Wandy! Przemiana kochanki zszokuje Tomasza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3183 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3183 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz wciąż nie będzie mógł dojść do siebie po śmierci ojca i gorzkich słowach, jakie usłyszy od swojej matki po jego pogrzebie. Zdradzamy, że Wanda nie będzie w stanie dłużej tłumić w sobie emocji i otwarcie zaatakuje swoich najbliższych!

Najpierw Grażynę (Kinga Suchan), a następnie także i swojego syna, który jak podaje swiatseriali.interia.pl na pożegnaniu ojca ze względu jej i Madzi (Natalia Sierzputowska) nie powie o nim żadnego dobrego słowa! I to tak rozwścieczy Kępską, że wróci do siebie i każe Tomaszowi się wynosić, co już bardzo go zaboli.

A swoje w 3183 odcinku "Barw szczęścia" dołoży mu do tego jeszcze Oliwka, która w tej sytuacji niespodziewanie stanie po stronie jego matki!

- Po prostu jest skołowana - weźmie ją w obronę Oliwka.

Oliwka zrozumie Wandę w 3183 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3183 odcinku "Barw szczęścia" Kępski będzie zszokowany postawą swojej kochanki, która niejako także się na niego wypnie! Tym bardziej, że przecież wcześniej sama kazała mu wybierać między sobą, a matką, gdy ta po odejściu od zboczonego Henryka nie miała się, gdzie podziać i zamieszkała właśnie z nimi.

I wówczas Oliwka się przecież wyniosła i nie chciała nawet słyszeć o powrocie, póki wciąż była tam Wanda, a teraz w 3183 odcinku "Barw szczęścia" nagle sama stanie w obronie! I tego Tomasz w ogóle nie będzie w stanie zrozumieć. Szczególnie, że poczuje się podwójnie skrzywdzony!

- I dlatego kazała mi się wynosić? - oburzy się Tomasz.

- Puść to mimo uszu - poradzi mu Zbrowska, po czym słusznie zauważy - Przez tyle lat wypierała to wszystko, tłumiła w sobie emocje... Aż w końcu wybuchła. Jesteś jej najbliższą osobą, więc wyżywa się na tobie...

Zbrowska pogodzi Kępskiego z matką w 3183 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3183 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska zacznie przekonywać swojego ukochanego, aby przestał wydzwaniać do swojej matki tylko osobiście do niej pojechał i szczerze z nią porozmawiał. A przy okazji zasugerował jej terapię, gdyż jej zdaniem sama po prostu sobie z tym wszystkim nie poradzi...

- Najpierw przeżyła szok, teraz jest w żałobie, reaguje agresją. Ona sama sobie z tym nie poradzi - uzna Oliwka.

W 3183 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz pójdzie za radą Oliwki i faktycznie stawi się u matki, która już na wstępie przeprosi go za swoje zachowanie, przez co Kępski uzna sprawę za zamkniętą, tak jak doradzała mu Zbrowska.

- Zachowałam się okropnie, emocje wzięły górę. Możesz zapomnieć o tym, co powiedziałam? - poprosi go matka.

- Oczywiście. Było, minęło - zapewni ją Tomasz, na którego tego dnia będzie czekała jeszcze jedna niespodzianka! A mianowicie powrót Oliwki do jego mieszkania, na który jego ukochana w końcu się zdecyduje, gdy Wanda postanowi zostać w domu Kępskich - Przyda ci się teraz moje towarzystwo - powie Zbrowska, czym ogromnie uszczęśliwi swojego kochanka, który w tej sytuacji nie będzie marzył o niczym innym.