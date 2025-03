Barwy szczęścia, odcinek 3155: Ostra konfrontacja Oliwki z Wandą! Będzie tak samo winna jak Henryk – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3155 odcinku „Barw szczęścia” Grażyna (Kinga Suchan), Oliwka i Tomasz będą w szoku, gdy po pokazie Madzi (Natalia Sierzputowska), Henryk złoży na policji zawiadomienie przeciwko Wiktorowi (Grzegorz Kestranek), którego oskarży o pobicie. Podobnie zresztą jak Wanda, która w końcu zda sobie sprawę, jakim jej mąż jest potworem i wreszcie zdecyduje się od niego odejść.

Tyle tylko, że nie będzie miała, gdzie się podziać, przez co jej syn zgodzi się, aby została u niego. Jednak to w 3155 odcinku „Barw szczęścia” zdecydowanie nie spodoba się Zbrowskiej, która od razu zgłosi ku temu swoje weto! Tym bardziej, że Wanda wcale nie będzie dla niej taka święta!

- Przepraszam, ale muszę to powiedzieć! Wiedziała pani od lat, jak zachowuje się pani mąż wobec kobiet... I nic pani z tym nie zrobiła! Nic – kompletnie! - wyrzuci jej Oliwka.

Oliwka nie kupi żałosnych tłumaczeń Wandy w 3155 odcinku „Barw szczęścia”!

Oczywiście, w 3155 odcinku „Barw szczęścia” Wanda od razu zacznie się tłumaczyć, ale zrobi to tak nieumiejętnie, że tylko dodatkowo rozjuszy Oliwkę! I nic dziwnego, gdyż najpierw obniży rangę całej sprawy, aż w końcu sama zacznie robić z siebie ofiarę Henryka, mimo iż dla Zbrowskiej będzie ona tak samo winna jak jej zboczony mąż!

- Tak. Przymykałam oko na jego wyskoki… - przyzna Wanda.

- Wyskoki! Ładnie powiedziane! - zakpi z niej Zbrowska i trudno jej się dziwić, gdyż w końcu będzie tutaj chodzić o gwałty.

- Ja na początku wierzyłam w jego niewinność... Potrafił wszystko wytłumaczyć: to nie on, on nie chciał, to tamte kobiety go uwodziły... Może byłam idiotką... ale ostatnie wydarzenia mnie otrzeźwiły. Nie miałam pojęcia, że zgwałcił Grażynę, przysięgam wam obojgu! Byłam pewna, że to był tylko romans… Nie mogę uwierzyć, że spędziłam czterdzieści lat życia… z kimś takim jak twój ojciec... To jakiś horror! - wyzna Kępska, ale Oliwki w 3155 odcinku „Barw szczęścia” wcale tym nie przekona!

Tomasz wybierze matkę, a nie kochankę w 3155 odcinku „Barw szczęścia”!

A wręcz przeciwnie, gdyż w 3155 odcinku „Barw szczęścia” tylko utwierdzi ją w swoich wcześniejszych podejrzeniach. Do tego stopnia, że Oliwka zacznie robić wymówki i Tomaszowi, który jako jedyny będzie kupował jej bajeczki! A nawet zacznie jej bronić, czego Zbrowska już nie zniesie! I każe mu wybrać!

- Gdyby nie twoja mama, twój ojciec nie miałby szansy krzywdzić dalej i skończyłby w więzieniu! - powie stanowczo Oliwka.

- O niczym nie wiedziała. Wierzyła mu… - weźmie ją w obronę Tomasz.

- A może tylko chciała mu wierzyć, Tomek! Albo nawet wolała, bo tak było jej najwygodniej!… Poczuł się bezkarny! Skrzywdził Grażynę, Madzię i kto wie ile jeszcze kobiet… I twoja matka też za to odpowiada! - uświadomi go kochanka.

- A może jest jego pierwszą ofiarą, nie pomyślałaś o tym? - zapyta Kępski.

- Nie, nie jestem aż tak naiwna! - wyrzuci mu Zbrowska.

- Łatwo rzucasz bardzo ciężkie oskarżenia… - zarzuci jej Tomasz.

- Nie, po prostu mówię, co myślę. I nie mam zamiaru z nią mieszkać! - Oliwka postawi sprawę jasno.

- Czyli co, mam wybierać między tobą a nią? - oburzy się Kępski, który w tym momencie w 3155 odcinku „Barw szczęścia” znajdzie się między młotem a kowadłem. Tym bardziej, że nie będzie chciał rezygnować z żadnej z nich, ale przecież nie wyrzuci matki na ulicę, ani nie zechce, aby wracała ona do zboczonego ojca. I w efekcie to Oliwka się od niego wyprowadzi!