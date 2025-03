Barwy szczęścia, odcinek 3154: Grażyna publicznie oskarży Henryka o to, co jej zrobił! Wybuchnie skandal na pokazie mody - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3148: Franek będzie błagał o powrót do łóżka Reginy. Potem i tak zostawi żonę – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3154 - piątek, 21.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Nieoczekiwanie Henryk Kępski w 3154 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się na pokazie Madzi i innych ofiar przemocy seksualnej, by zakłócić przebieg wydarzenia, które zgromadzi sporą widownię! Będzie na tyle bezczelny, że usiądzie w pierwszym rzędzie. Czując się absolutnie bezkarny nie tylko po tym, co zrobił Madzi, ale także po krzywdzie wyrządzonej Grażynie. Policja umorzyła przecież śledztwo, a Kępski został uznany za niewinnego. Wcześniej Henryk spróbuje zastraszyć Madzię groźbami. Nie uda mu się!

Henryk na pokazie mody Madzi w 3154 odcinku "Barw szczęścia" wzbudzi gwałtowne reakcje

W 3154 odcinku "Barw szczęścia" Madzia i inne ofiary gwałtów wyjdą na wybieg w strojach, w których zostały zaatakowane. Natalia (Maria Dejmek) poradzi Madzi, by nie wspominała publicznie o tym, kto ją skrzywdził, by nie narobiła sobie kłopotów. Na widok Henryka nie tylko ona, ale także Grażyna zadrży z przerażenia! Ale tylko przez chwilę.

- Wyrzućmy go stąd - zdenerwuje się Wiktor (Grzegorz Kestranek), lecz jak podaje światseriali.interia.pl Grażyna go powstrzyma. - On zrobi wszystko, żeby zepsuć nam ten dzień. Nie dajmy mu satysfakcji - powie synowi.

Grażyna w 3154 odcinku "Barw szczęścia" wskaże Henryka Kępskiego jako swojego oprawcę

Nagle w 3154 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna znajdzie w sobie odwagę. Zwróci się do Madzi, że pójdzie w pokazie, stanie razem z nią przed Henrykiem. I to właśnie była synowa Kępskiego wskaże go publicznie jako sprawcę gwałtu sprzed lat.

Kiedy Grażyna wyjdzie na wybieg w 3154 odcinku "Barw szczęścia" opowie swoją historię, jak wykorzystał ją ojciec jej ówczesnego chłopaka. Przyzna, ze chciała wymazać z pamięci to, co zrobił jej ten mężczyzna, ale on zawsze będzie obecny w jej życiu.

- Dziś on sam postanowił mi się przypomnieć... Jest tu. To on - wskaże na Henryka, który wściekły zerwie się z krzesła. - Kłamiesz! - krzyknie i zrobi krok w stronę Grażyny, ale w tej samej chwili Wiktor rzuci się na niego z pięściami.

Henryk po pobiciu przez Wiktora w 3154 odcinku "Barw szczęścia" doniesie na niego policji!

Pokaz Madzi w 3154 odcinku "Barw szczęścia" zakończy się skandalem, bo zwyrodnialec Kępski będzie się odgrażał Wiktorowi, że zgłosi na policję, że został pobity, że wnuk upokorzył go przed ludźmi. Grażyna znów mocno pożałuje, że 22 lata temu nie doniosła na Henryka, po tym jak skrzywdził ją pierwszy raz. Wtedy Wiktor zrozumie, że dziadek może być jego ojcem.

