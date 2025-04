Barwy szczęścia, odcinek 3177: Szczepan weźmie Gabrysię na litość. Wykręci się błędami młodości – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3177 - czwartek, 24.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Gabrysia początkowo zdawała się tracić głowę dla Szczepana. Krajewski zadbał o to, by ją oczarować. Romantyczne randki w plenerze nie poszły na marne. Gabi i były pan mecenas zostali kochankami. Ale nie na długo. Ostrożna Niedzielska sprawdziła go w Internecie i dowiedziała się, że Szczepan był przez lata związany z mafią, został aresztowany, a jego prawo do wykonywania zawodu jest zawieszone.

Asia będzie bronić Szczepana w 3176. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3176. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Gabrysia porozmawia z Asią (Anna Gzyra) o Szczepanie i dowie się, że Sokalska zna go z podstawówki, kiedy był jej sympatią. Ale zerwał, gdy poszła do zawodówki, a on do liceum. Asia powie jej, że zerwał z nią, bo się jej wstydził. Pomimo tego stwierdzi, że Krajewski nie jest złym człowiekiem…

Błagania Szczepana w 3177. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3177. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Szczepan namówi Gabrysię na krótkie spotkanie. Przyjdzie mu to z wielkim trudem, bo Gabi nie chce już z nim mieć nic wspólnego. Krajewski poda jej teczkę z dokumentami:

- Akta z prokuratury. Historia moich krętactw. Wszystko jest w tych dokumentach.

- Dowód na twoją kryminalną przeszłość? - zapyta sarkastycznie Niedzielska.

- Przejrzyj je uważnie. Przekonasz się, że pomogłem policji rozbić grupę przestępczą.

- I uważasz, że to kasuje twoje kłamstwa w naszej znajomości?

- Nie. Ale może stawia je w innym kontekście. Ja i tak odpowiem za swoje winy. Ale to nie musi niszczyć naszej relacji.

- Relacja to jest za dużo słowo. Spotkaliśmy się raptem kilka razy.

- Ale przecież oboje coś do siebie poczuliśmy. Byłem młody i głupi. Mam przez całe życie płacić za tamte błędy? - Szczepan weźmie Gabrysię na litość.

- A dlaczego ja muszę ponosić kolejne ryzyko? Naprawdę wiele razy zawiodłam się na mężczyznach.

- A ja rozczarowałem się wieloma kobietami. Przez całe życie szukałem kogoś takiego jak ty. Do nikogo czegoś takiego nie czułem. I dlatego nie chcę cię teraz stracić. Dasz mi szansę chociaż na przyjaźń? - będzie błagał Krajewski.

To pytanie pozostanie bez odpowiedzi...