Barwy szczęścia, odcinek 3176: Wielki smutek u Marczaków. Jerzy nie będzie tęsknił za Malwiną?! - ZDJĘCIA

W 3176 odcinku "Barw szczęścia" u Marczaków zapanuje smutek. Szczególnie Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) nie pogodzi się z decyzją Malwiny (Joanna Gleń) o wyprowadzce. Niedawne problemy Brodzińskiej i "uśpiona" choroba kobiety sprawiają, że bliscy wciąż bacznie obserwują rozwój sytuacji, by znów nie doszło do tragedii. W 3176 odcinku "Barw szczęścia" smutna Małgorzata zwierzy się Jerzemu (Bronisław Wrocławski), ale on nie podzieli jej zdania.