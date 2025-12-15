Barwy szczęścia, odcinek 3277: Józefina dotkliwie upokorzona! Znajomy z wyższych sfer wyśmieje ją przed lombardem – ZDJĘCIE

„Barwy szczęścia" odcinek 3277 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3277. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina odwiedzi lombard, by zastawić kolejne rodzinne pamiątki. Po wyjściu natknie się na ulicy na znajomego z jej arystokratycznych kręgów, którego klasa nie dorównuje wysokiemu urodzeniu. Chiszko wykrzyknie na jej widok:

- Moja dawno niewidziana serdeczna przyjaciółka… Co za spotkanie!

- Jakub? Miło ciebie widzieć – uśmiechnie się Rawiczowa, ale zaraz mina jej zrzednie.

- Co słychać? – zapyta Chiszko doskonale znając odpowiedź.

- Wszystko w porządku.

- No właśnie widzę. Zostało ci coś jeszcze do upłynnienia? Myślałem, że już wszystko sprzedałaś – wysyczy zjadliwie.

- Chciałam tylko zobaczyć pewien drobiazg na wystawie – odpowie zawstydzona Józefina.

- Dżo, błagam, daruj sobie! Przecież wszyscy w towarzystwie wiedzą, jaka jest sytuacja. Próbowaliśmy dzwonić, chcieliśmy oferować jakąś pomoc, a teraz to już chyba za późno, co? Nie wiem, dlaczego myślisz, że ja mam jakieś złe intencje. Ja to mówię w trosce o ciebie. Naprawdę chcę pomóc – stwierdzi fałszywie Chiszko.

- Nie trzeba. Dziękuję.

Józefina dowie się, że nisko upadła w 3277. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3277. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Chiszko powie Józefinie, że nie zaoferuje jej pożyczki - bo nie wie, czy ona będzie w stanie ją oddać - ale pomoc każdego innego rodzaju, bo udziela się charytatywnie.

- Chcesz mnie upokorzyć, bo kiedyś traktowałam cię z góry. Punkt dla ciebie! – odetnie się Rawiczowa.

- Nie mnie jednego tak traktowałaś, Dżo.

- Nie licz, że będę się przed tobą kajać – Józefina będzie chciała go ominąć i odejść, ale on nie pozwoli:

- Chwileczkę! Chyba nie uświadomiłaś sobie jeszcze, jak nisko upadłaś. Ale to przyjdzie, Dżo.

- Nie myślałam, że masz tak wielkie kompleksy. Żegnam!

Cezary zacznie sobie wyrzucać, że sprowadził Andrzeja w 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary (Marcel Opaliński) dowie się od Celiny (Orina Krajewska), że Józefina rozgląda się za możliwością zlecenia komuś zabójstwa Andrzeja (Leon Charewicz). Będzie pewien, że matka jest zdolna do takiej zemsty. Zwierzy się Natalii (Maria Dejmek), że sprowadzenie oszusta z Dubaju może zniszczyć Dżo życie, kiedy dojdzie do tragedii. Rawicz nie będzie wiedział, że matka umówiła się już na spotkanie z Walczewską (Małgorzata Puzio), inną z jego ofiar.