Barwy szczęścia, odcinek 3281: Józefina zawiąże sojusz z Walczewską? Ofiara Andrzeja też będzie chciała mu odpłacić – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina zobaczy Andrzeja po raz pierwszy od chwili, kiedy uciekł z jej najcenniejszymi precjozami i antykami w dzień ich zaplanowanego śnieżnego ślubu. Powiedzieć, że będzie zwyczajnie rozczarowana, to powiedzieć za mało. Zastoja – a naprawdę Janusz Sikora – rozgniewa ją swoim chamstwem, nieskrywanym już prostactwem… Jego niestosowne uwagi rzucone do niej pozwolą odkryć jego prawdziwą twarz.

Józefina pozna inną ofiarę Andrzeja w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Nieprzyjemne spotkanie z Andrzejem nie przygnębi Józefiny, ale ją rozsierdzi. Nastawiona bojowo, w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" pozna jeszcze jedną z ofiar oszusta matrymonialnego Janusza Sikory. Będzie nią Walczewska, delikatna, subtelna blondynka, drobna i przemiła.

Józefina i Walczewska znajdą wspólny język w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefinę zaciekawi Walczewska i to, jak przebiegł proces uwiedzenia jej przez Andrzeja. Jaką rolę grał przed nią? Również udawał arystokratę i biznesmena działającego w nieruchomościach?

- Panią też oszukał? – zagai kobietę stojącą nieopodal.

- Właśnie złożyłam zeznania. A pani to… - przysunie się do niej kolejna ofiara Sikory.

- Józefina Rawicz! Ta najgłupsza z nas wszystkich…

- Proszę tak nie mówić... Miałyśmy prawo się zakochać… - Walczewska spróbuje pocieszyć Dżo.

- A teraz mamy prawo odpłacić mu za wszystko... A zwłaszcza za tę jego bezczelność! – zdecydują obie kobiety, wkurzone na tego, który zniszczył im życie. I zdecydują, że razem zrobią wszystko, by poniósł zasłużoną karę. By żaden z jego ohydnych uczynków nie uszedł mu na sucho!