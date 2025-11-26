Barwy szczęścia, odcinek 3281: Józefina pożałuje ponownego spotkania z Andrzejem. Obrazi ją i zrani do żywego – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-11-26 12:30

W 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) postanowi stawić czoło niedawnej, dramatycznej przeszłości i stanąć oko w oko z człowiekiem, przez którego wylądowała na finansowym dnie. Zobaczy się z Andrzejem (Leon Charewicz). Będzie to bardzo nieprzyjemne spotkanie – z Zastoi vel Janusza Sikory opadnie maska, jaką wcześniej nosił, by uwiarygodnić swoją wymyśloną personę, opracowaną w celu oszukiwania i okradania kobiet. Spod niej wyjrzy gęba zwykłego, ordynarnego chama. Bez wyrzutów sumienia.

„Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dzień wyprowadzki z rezydencji będzie dla Józefiny pierwszym z reszty jej życia. Do Natalii (Maria Dejmek) i Cezarego (Marcel Opaliński) wprowadzi się z zaledwie dwiema walizkami. Niewielką część, która zostanie jej po sprzedaży osobistych rzeczy – by wcześniej móc spłacać raty kredytu w banku – uzna za niepotrzebny balast.

Józefina w żałobie w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina pojedzie z Cezarym i Natalią do notariusza, by podpisać umowę sprzedaży stadniny, ubrana w czerń. A na głowę założy czarny toczek z woalką. Będzie wyglądać jak wdowa wybierająca się na pogrzeb miłości swojego życia. Będzie nią ukochana stadnina. Przed wyjściem z domu Dżo zapowie, że tego dnia pogrzebie dotychczasowe życie.

Andrzej pokaże, jakim jest chamem w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Po podpisaniu umowy sprzedaży stadniny u notariusza, w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina podejmie śmiałą decyzję. Zechce zobaczyć się z Andrzejem. Wreszcie stanąć twarzą w twarz z potworem, przez którego właśnie tego dnia ostatecznie utraci ukochane miejsce. Najpierw jednak zdejmie żałobny strój, by za bardzo nie triumfował. Ale jeśli myślała, że od czasu okrutnego oszukania jejbezwzględnego wykorzystania jej uczuć – i okradzenia zagnieździły się w nim jakiekolwiek wyrzuty sumienia, to bardzo się rozczaruje.

- Proszę, kogo moje piękne oczy widzą... Byłem pewien, że zatęsknisz… - takie bezczelne słowa wyjdą z jego kłamliwych ust na jej widok.

- Ty podły draniu!

- Powiedziałbym, żebyś przestała się złościć, bo złość piękności szkodzi... ale w twoim wypadku trochę już za późno… - wysyczy Andrzej, czyli Janusz Sikora.

I tak pokaże kim jest naprawdę. Maska pełnego galanterii bawidamka, szermującego pięknymi słówkami i nieskazitelnymi manierami skrywała cały czas zwykłego, pospolitego chama...

- Jesteś… gorszy, niż mogłam sobie wyobrazić! – Dżo nie zniży się do jego poziomu i nie odpłaci się chamstwem za chamstwo.

Barwy szczęścia, odcinek 3281. Andrzej (Leon Charewicz), Józefina (Elżbieta Jarosik)
20 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3281: Józefina w żałobie! To będzie bardzo bolesne poż…
Barwy szczęścia. Aresztowany Andrzej zakpi z policji!