Barwy szczęścia, odcinek 3281: Józefina pożałuje ponownego spotkania z Andrzejem. Obrazi ją i zrani do żywego – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dzień wyprowadzki z rezydencji będzie dla Józefiny pierwszym z reszty jej życia. Do Natalii (Maria Dejmek) i Cezarego (Marcel Opaliński) wprowadzi się z zaledwie dwiema walizkami. Niewielką część, która zostanie jej po sprzedaży osobistych rzeczy – by wcześniej móc spłacać raty kredytu w banku – uzna za niepotrzebny balast.

Józefina w żałobie w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina pojedzie z Cezarym i Natalią do notariusza, by podpisać umowę sprzedaży stadniny, ubrana w czerń. A na głowę założy czarny toczek z woalką. Będzie wyglądać jak wdowa wybierająca się na pogrzeb miłości swojego życia. Będzie nią ukochana stadnina. Przed wyjściem z domu Dżo zapowie, że tego dnia pogrzebie dotychczasowe życie.

Andrzej pokaże, jakim jest chamem w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Po podpisaniu umowy sprzedaży stadniny u notariusza, w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina podejmie śmiałą decyzję. Zechce zobaczyć się z Andrzejem. Wreszcie stanąć twarzą w twarz z potworem, przez którego właśnie tego dnia ostatecznie utraci ukochane miejsce. Najpierw jednak zdejmie żałobny strój, by za bardzo nie triumfował. Ale jeśli myślała, że od czasu okrutnego oszukania jej – bezwzględnego wykorzystania jej uczuć – i okradzenia zagnieździły się w nim jakiekolwiek wyrzuty sumienia, to bardzo się rozczaruje.

- Proszę, kogo moje piękne oczy widzą... Byłem pewien, że zatęsknisz… - takie bezczelne słowa wyjdą z jego kłamliwych ust na jej widok.

- Ty podły draniu!

- Powiedziałbym, żebyś przestała się złościć, bo złość piękności szkodzi... ale w twoim wypadku trochę już za późno… - wysyczy Andrzej, czyli Janusz Sikora.

I tak pokaże kim jest naprawdę. Maska pełnego galanterii bawidamka, szermującego pięknymi słówkami i nieskazitelnymi manierami skrywała cały czas zwykłego, pospolitego chama...

- Jesteś… gorszy, niż mogłam sobie wyobrazić! – Dżo nie zniży się do jego poziomu i nie odpłaci się chamstwem za chamstwo.